Ілон Маск запускає XChat, але у експертів є багато питань до його безпеки

Ілон Маск анонсував запуск нового месенджера XChat, який має замінити стару систему обміну повідомленнями у соцмережі X, але заяви про безпеку цього сервісу викликають сумніви у фахівців через суперечливі формулювання щодо шифрування. Що ж не так з XChat?

Обіцяна безпека і незрозуміла криптографія

Ілон Маск оголосив про запуск XChat – нового інструмента для обміну повідомленнями на платформі X, який включає функції зникаючих повідомлень, передачі різних типів файлів, а також відео- й аудіодзвінки. За словами мільярдера, сервіс створено з нуля на мові програмування Rust і він використовує "шифрування у стилі біткоїна", а також "абсолютно нову архітектуру", повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Втім, що саме означає термін "шифрування у стилі біткоїна" лишається незрозумілим. Біткоїн не є шифрованим у класичному сенсі: система базується на криптографії з відкритим ключем та цифрових підписах, але всі транзакції у мережі публічні. Це прямо суперечить ідеї приватного обміну повідомленнями, де конфіденційність є ключовою. Через це експерти сумніваються, чи Маск помилився у термінах, чи використовує їх як маркетингову риторику. Деякі припускають, що мався на увазі просто сучасний підхід до криптографії, а не буквальна подібність до протоколів біткоїна.

Старі обіцянки й нові обмеження

Функції XChat поки що доступні лише невеликій групі користувачів у рамках бета-тестування, але Маск пообіцяв, що вже цього тижня сервіс відкриють для всіх, якщо не виникне проблем з масштабуванням. У компанії також підтвердили, що новий інструмент повністю замінить наявну систему прямого обміну повідомленнями, яку напередодні запуску XChat перестали підтримувати у зашифрованому режимі.

Ідея створити безпечний месенджер на платформі X не нова – раніше Маск вже намагався реалізувати функцію зашифрованих повідомлень. Однак та функція була обмежена – доступна лише підписникам X Premium, коштувала 8 доларів на місяць і не забезпечувала наскрізного шифрування. Цього разу, за словами Маска, сервіс стане по-справжньому захищеним.

Проте й тут виникають сумніви. Рекламна сторінка XChat обіцяє наскрізне шифрування та "найсучаснішу конфіденційність", але точні технічні деталі залишаються нерозкритими. На думку експертів, поки Маск не надасть конкретних протоколів безпеки, XChat не може вважатися серйозним конкурентом таким платформам, як Signal чи iMessage.

Політика безпеки Маска під питанням

Критики звертають увагу й на ширший контекст: з моменту приходу Маска до керівництва X платформа поступово обмежувала доступ до базових засобів захисту. Зокрема, двофакторна автентифікація через SMS стала доступною лише для платних користувачів, а безкоштовні акаунти обмежили в можливості надсилати повідомлення під приводом боротьби зі спамом.

Крім того, X неодноразово піддавався критиці за надмірну співпрацю з урядами, виконуючи більшість офіційних запитів на отримання даних. Ці дії викликають сумніви щодо реального рівня конфіденційності нових інструментів обміну повідомленнями, зокрема XChat.

Усе це ставить під питання не лише технічну реалізацію шифрування, а й загальну філософію безпеки на платформі X. Поки що запуск XChat радше породжує більше питань, ніж дає відповідей.