Сервіси Meta переживають збій: Instagram, Facebook і Threads заледве відкриваються

31 липня Meta зіткнулася зі значним збоєм, який спостерігають і в Україні. Це торкнулося трьох головних соцмереж компанії.

Що відомо про збій

Наразі може бути недоступний контент, не завантажуються стрічки, відсутні аватари та фото в діалогах, помітив 24 Канал. При цьому саме листування між користувачами поки працює.

Причини збою невідомі. Компанія Meta поки що не коментувала ситуацію і навряд чи буде, оскільки зазвичай такі події тривають недовго і не отримують коментарів.

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