День, коли мережа розділилася: Instagram оновив свій логотип і спровокував інтернет-баталії

Instagram уперше за останні десять років наважився на зміну свого знаменитого текстового логотипа. Керівництво платформи презентувало оновлений дизайн як сучасний та чистий, проте в мережі його вже встигли охрестити "дизайнерським непорозумінням" та продуктом штучного інтелекту.

Що не так із новим логотипом

Керівник Instagram Адам Моссері офіційно представив новий логотип на своїй сторінці в Threads, пояснивши, що попередній варіант не змінювали ціле десятиліття. За його словами, оновлення було необхідним для створення більш сучасного вигляду додатка. Новий напис намагається зберегти дух оригінального курсиву, але робить це у значно спрощеній та подекуди дивній формі.

Компанія планує впроваджувати оновлений стиль поступово по всьому світу протягом наступних місяців. У офіційному блозі Meta зазначили, що ці зміни допоможуть бренду розвиватися разом із творчою спільнотою платформи.

Критика та "Imtagzam"

Попри сподівання розробників на позитивний відгук, реакція аудиторії виявилася вкрай неоднозначною.

Найбільше запитань викликала літера "r", яка через специфічне накреслення стала більше схожою на "z". Через це багато хто тепер читає назву соцмережі як "Instagzam".

В інших випадках літери "n" та "s" читають як єдину "m", оскільки вони переходять одна в одну, ніби зливаючись в єдину літеру.

Експерти та користувачі також звернули увагу на дивне поєднання рукописних літер із друкованими елементами. Зокрема, фахівці порівняли новий логотип із низькоякісним контентом, що створюють нейромережі. Дизайн виглядає так, ніби машина намагалася скопіювати людський почерк, але не зрозуміла, як правильно з'єднувати літери між собою. Особливо це помітно у відсутній зв'язці літер "t" та "a", а також у "недорозвиненому" хвості літери "g".



Користувач Threads назвав новий логотип "потворним". Керівник компанії це побачив і відреагував / Скриншот 24 Каналу

Флешмоб уже запустився

Цікаво, що зміна логотипа вже починає ставати мемом. Деякі компанії в соцмережах також почали змінювати свої логотипи в аналогічному стилі. Наприклад, компанія OpenAI на своїй сторінці опублікувала зображення з написом "ChatGPT". Обраний шрифт дуже схожий на той, що Instagram використав для свого логотипу.



OpenAI пожартувала про зміну логотипа ChatGPT / Скриншот 24 Каналу

Приєдналася також компанія Qualcomm, яка виготовляє процесори Snapdragon:



Qualcomm також висміяла логотип / Скриншот 24 Каналу

З критикою виступають не лише звичайні користувачі, а й дизайнери. Деякі з них публікують цілі розбори логотипа, вказуючи на недоліки. Дехто з критиків вважає, що такий редизайн є формою "корпоративного рейджбейту" – навмисно невдалого рішення для привернення уваги.

Втім, більшість схиляється до того, що це просто невдала спроба спростити впізнаваний стиль, яка призвела до втрати ідентичності та проблем із читабельністю тексту.

Попри критику, навряд чи компанія відмовиться від нових напрацювань найближчим часом.