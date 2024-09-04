Instagram додає коментарі в найбільш неочікуваному місці

Instagram останнім часом особливо активно взявся модернізувати свій сервіс, щоб встигати за популярністю TikTok та інших соцмереж. Ми бачили численні нові функції в розділі особистих повідомлень, у стрічці, на головній сторінці та нещодавні оновлення Stories.

Що це буде

Майбутнє оновлення також стосуватиметься Stories. Як оголосили розробники, вони отримають коментарі. Досі ми могли відповідати на тимчасові публікації лише в особистих повідомленнях. Нова ж функція пропонує більш публічний спосіб для користувачів взаємодіяти з публікаціями друзів.

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Якщо ви залишите коментар, автор публікації не отримуватиме його в особисті повідомлення. Такі дописи залишатимуться "жити" лише у самих Stories.

Коментарі до історій можна ввімкнути або вимкнути для будь-якого окремого допису. Якщо їх увімкнено, коментарі можуть бачити всі, хто підписаний на акаунт, але залишати їх можуть лише ті, хто на кого автор підписаний у відповідь.

Коментарі зникатимуть разом з історіями через 24 години.

Ще одним зручним нововведенням буде те, що історії, які мають коментарі, позначатимуться в стрічці новин невеликими кружечками аватарів людей, які прокоментували публікацію. Так ви завжди зможете побачити, під якими публікаціями ведеться обговорення.

Люди все ще можуть відповідати на Історії за допомогою особистих повідомлень, якщо користувач налаштував свій акаунт на отримання цих повідомлень. Також є можливість надіслати особисте повідомлення у відповідь на коментар в історії, для цього потрібно провести по тексту ліворуч і натиснути на відповідну іконку.

Наразі функція тестується серед обмеженого кола користувачів. Компанія не каже, коли збирається надати оновлення всім.