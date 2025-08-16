Довгий час пошуки позаземного життя були зосереджені на планетах, де є рідка вода, адже вона вважається основою для всього живого. Однак нове дослідження від науковців Массачусетського технологічного інституту ставить під сумнів цей підхід. Вони припускають, що існує інша речовина, яка може підтримувати життя, а це кардинально змінює уявлення про придатні світи.

Що може замінити воду?

Вчені традиційно визначають "придатну для життя зону" як область навколо зорі, де на поверхні планети може існувати рідка вода, не замерзаючи й не випаровуючись. Проте дослідники з MIT пропонують розширити це поняття. На їхню думку, ключовим фактором для зародження й підтримки життя є не сама вода, а наявність будь-якої стабільної рідини, в якій можуть відбуватися метаболічні процеси, пише 24 Канал з посиланням на журнал PNAS, де опублікували оригінальну наукову статтю.

Ця ідея виникла під час вивчення атмосфери Венери, яка складається з хмар сірчаної кислоти. Працюючи з цією речовиною, команда помітила, що після експериментів завжди залишався стійкий шар рідини. Це наштовхнуло їх на думку: якщо сірчана кислота є поширеним продуктом вулканічної активності, а органічні сполуки знаходять на астероїдах, то чи можуть на інших планетах природним чином утворюватися так звані іонні рідини?

Іонні рідини – це солеподібні речовини, які лишаються рідкими в екстремальних умовах, зокрема при високих температурах і низькому тиску. Щоб перевірити свою гіпотезу, вчені відтворили умови, подібні до тих, що існують на поверхні Венери чи інших скелястих екзопланет. Вони змішали азотовмісні органічні сполуки з сірчаною кислотою на базальтовій породі.

Результати виявилися вражаючими. Іонна рідина утворилась і залишалася стабільною при температурі до 180 градусів та в умовах надзвичайно низького тиску. Як зазначили автори дослідження, це демонструє надзвичайну стійкість таких рідин порівняно з водою. На їхню думку, якби такі "кишені" іонної рідини могли існувати на поверхні планети протягом тисячоліть, вони б стали своєрідними "невеликими оазами" для простих форм життя, заснованих не на воді, а на іонних рідинах.

Це відкриття може кардинально змінити підходи до пошуку життя в космосі. Воно розширює потенційний список придатних для життя світів, включаючи до нього гарячі, скелясті планети, які раніше вважалися ворожими до будь-яких форм життя. Хоча починати пошуки, орієнтуючись на земні умови, є цілком розумним, саме такі сміливі гіпотези, що суперечать базовим уявленням, рухають науку вперед.