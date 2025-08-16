Що може замінити воду?

Вчені традиційно визначають "придатну для життя зону" як область навколо зорі, де на поверхні планети може існувати рідка вода, не замерзаючи й не випаровуючись. Проте дослідники з MIT пропонують розширити це поняття. На їхню думку, ключовим фактором для зародження й підтримки життя є не сама вода, а наявність будь-якої стабільної рідини, в якій можуть відбуватися метаболічні процеси, пише 24 Канал з посиланням на журнал PNAS, де опублікували оригінальну наукову статтю.

Ця ідея виникла під час вивчення атмосфери Венери, яка складається з хмар сірчаної кислоти. Працюючи з цією речовиною, команда помітила, що після експериментів завжди залишався стійкий шар рідини. Це наштовхнуло їх на думку: якщо сірчана кислота є поширеним продуктом вулканічної активності, а органічні сполуки знаходять на астероїдах, то чи можуть на інших планетах природним чином утворюватися так звані іонні рідини?

Іонні рідини – це солеподібні речовини, які лишаються рідкими в екстремальних умовах, зокрема при високих температурах і низькому тиску. Щоб перевірити свою гіпотезу, вчені відтворили умови, подібні до тих, що існують на поверхні Венери чи інших скелястих екзопланет. Вони змішали азотовмісні органічні сполуки з сірчаною кислотою на базальтовій породі.

Результати виявилися вражаючими. Іонна рідина утворилась і залишалася стабільною при температурі до 180 градусів та в умовах надзвичайно низького тиску. Як зазначили автори дослідження, це демонструє надзвичайну стійкість таких рідин порівняно з водою. На їхню думку, якби такі "кишені" іонної рідини могли існувати на поверхні планети протягом тисячоліть, вони б стали своєрідними "невеликими оазами" для простих форм життя, заснованих не на воді, а на іонних рідинах.

Це відкриття може кардинально змінити підходи до пошуку життя в космосі. Воно розширює потенційний список придатних для життя світів, включаючи до нього гарячі, скелясті планети, які раніше вважалися ворожими до будь-яких форм життя. Хоча починати пошуки, орієнтуючись на земні умови, є цілком розумним, саме такі сміливі гіпотези, що суперечать базовим уявленням, рухають науку вперед.