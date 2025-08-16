Что может заменить воду?

Ученые традиционно определяют "пригодную для жизни зону" как область вокруг звезды, где на поверхности планеты может существовать жидкая вода, не замерзая и не испаряясь. Однако исследователи из MIT предлагают расширить это понятие. По их мнению, ключевым фактором для зарождения и поддержания жизни является не сама вода, а наличие любой стабильной жидкости, в которой могут происходить метаболические процессы, пишет 24 Канал со ссылкой на журнал PNAS, где опубликовали оригинальную научную статью.

Эта идея возникла при изучении атмосферы Венеры, которая состоит из облаков серной кислоты. Работая с этим веществом, команда заметила, что после экспериментов всегда оставался устойчивый слой жидкости. Это натолкнуло их на мысль: если серная кислота является распространенным продуктом вулканической активности, а органические соединения находят на астероидах, то могут ли на других планетах естественным образом образовываться так называемые ионные жидкости?

Ионные жидкости – это солеподобные вещества, которые остаются жидкими в экстремальных условиях, в частности при высоких температурах и низком давлении. Чтобы проверить свою гипотезу, ученые воссоздали условия, подобные тем, что существуют на поверхности Венеры или других скалистых экзопланет. Они смешали азотсодержащие органические соединения с серной кислотой на базальтовой породе.

Результаты оказались впечатляющими. Ионная жидкость образовалась и оставалась стабильной при температуре до 180 градусов и в условиях чрезвычайно низкого давления. Как отметили авторы исследования, это демонстрирует чрезвычайную устойчивость таких жидкостей по сравнению с водой. По их мнению, если бы такие "карманы" ионной жидкости могли существовать на поверхности планеты в течение тысячелетий, они бы стали своеобразными "небольшими оазисами" для простых форм жизни, основанных не на воде, а на ионных жидкостях.

Это открытие может кардинально изменить подходы к поиску жизни в космосе. Оно расширяет потенциальный список пригодных для жизни миров, включая в него горячие, скалистые планеты, которые ранее считались враждебными к любым формам жизни. Хотя начинать поиски, ориентируясь на земные условия, является вполне разумным, именно такие смелые гипотезы, противоречащие базовым представлениям, двигают науку вперед.