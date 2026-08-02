Найкращий iPhone для покупки у 2026 році: який смартфон від Apple підійде саме вам

Традиційно літо вважали невдалим періодом для оновлення гаджета, проте 2026 рік став винятком із правил. Поки ціни на комп'ютери Mac та планшети iPad зросли через глобальний дефіцит оперативної пам'яті, вартість iPhone залишилася стабільною.

Аналітики прогнозують, що цей перепочинок завершиться вже у вересні, коли моделі iPhone 18 Pro можуть здорожчати на 200 доларів або більше. 24 Канал проаналізував, які пристрої Apple можуть бути гарним вибором сьогодні, якщо ви не готові переплачувати на наступне покоління.

iPhone 17

Для більшості людей стандартний Apple iPhone 17 пропонує найкраще поєднання продуктивності, часу автономної роботи та ціни. Ця модель стала справжнім проривом у середньому сегменті. Вперше базовий iPhone отримав функції, які раніше були прерогативою виключно Pro-версій: дисплей ProMotion із частотою оновлення 120 Герц та функцію Always-On.

За ціни від 799 доларів за версію на 256 гігабайтів, iPhone 17 фактично нівелював прірву між звичайними та професійними смартфонами.

Професіонали лінійки: Pro та Pro Max

Якщо ви займаєтеся мобільною фотографією чи відеографією на професійному рівні, ваш вибір – iPhone 17 Pro або 17 Pro Max. Обидва пристрої працюють на найпотужнішому чипі A19 Pro з 6-ядерним графічним процесором та отримали оновлену систему з трьох камер по 48 мегапікселів кожна. Головною відмінністю Pro-версій у 2026 році став телеоб'єктив із 8-кратним оптичним зумом, що значно розширює можливості для зйомки портретів та віддалених об'єктів.

Модель Pro Max залишається королем автономності, пропонуючи до 37 – 39 годин відтворення відео. Його гігантський екран діагоналлю 17,5 сантиметрів (6,9 дюйма) ідеально підходить для редагування контенту, хоча вага у 231 грам робить його відчутним у руці. Компактніша модель 17 Pro з екраном 16 сантиметрів (6,3 дюйма) пропонує той самий рівень продуктивності в зручнішому корпусі.

Експерименти з дизайном: iPhone Air та бюджетний 17e

Для поціновувачів естетики Apple випустила iPhone Air. Його головна фішка – неймовірно тонкий титановий корпус товщиною лише 5,6 міліметра. Це найлегший iPhone з великим екраном (16,5 сантиметрів), проте заради дизайну розробники пожертвували кількістю камер – тут встановлено лише один модуль на 48 мегапікселів, а час автономної роботи менший, ніж у стандартної сімнадцятки.

У березні 2026 року лінійку доповнив iPhone 17e. Це найкращий вхідний квиток в екосистему Apple за 599 доларів. Попри бюджетний статус, він отримав чип A19 та 256 гігабайтів пам'яті в базі, що робить його значно вигіднішою покупкою, ніж старий iPhone 16.

Що варто оминати у 2026 році

Найменш привабливою покупкою сьогодні є базовий iPhone 16. Маючи лише 128 гігабайтів пам'яті та старий екран із частотою 60 Герц, він виглядає застарілим на тлі нових моделей. Крім того, аналітики радять утриматися від покупки першого складаного iPhone Ultra, який може з'явитися восени, оскільки продукти першого покоління часто мають купу проблем і надмірно високу ціну.

Усі нові моделі осені 2025 року повністю підтримують Apple Intelligence – набір інструментів штучного інтелекту для роботи з текстом та зображеннями. Це робить покупку будь-якого представника сімнадцятої серії надійним вкладенням на кілька років уперед, адже програмна підтримка цих пристроїв триватиме щонайменше до початку наступного десятиліття.