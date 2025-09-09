На презентації 9 вересня Apple представила абсолютно нову модель у своїй лінійці – iPhone 17 Air. Цей смартфон прийшов на заміну менш популярній версії Plus і робить ставку на футуристичний дизайн та рекордно тонку конструкцію.

Про розробку найтоншого iPhone чутки поширювалися вже давно, розповідає 24 Канал. Схоже попередній неприємний досвід з крихкими айфонами було враховано і тепер Apple справді має чим здивувати користувачів.

Чим унікальний новий iPhone 17 Air?

iPhone 17 Air позиціонується як пристрій, що ставить форму вище за функціональність. Він створений для тих, хто цінує естетику та готовий піти на певні компроміси заради неї.



Новий найтонший iPhone в історії / Фото Apple

Дизайн та екран. Головна особливість моделі – ультратонкий корпус товщиною всього 5,55 мм, що робить його найтоншим iPhone в історії. Смартфон оснащений новим 6,6-дюймовим дисплеєм з технологіями ProMotion та Always-On, як і базова версія в лайнапі.



Super Retina XDR дисплей / Фото Apple

Продуктивність. Пристрій працює на чипі A19 Pro, такому ж, як і у флагманських моделях, але з одним обмеженням – він має зменшену кількість графічних ядер. Обсяг оперативної пам'яті складає 12 ГБ. Крім того, смартфон отримав нейронний блок N1, а Apple обіцяє, що смартфон тепер має рівень MacBook Pro.



Процесор A19Pro / Фото Apple

Камери. Задля тонкого корпусу Apple пішла на компроміс у системі камер. Смартфон має лише одну основну камеру на задній панелі, без ультраширококутного або телефото об'єктивів. Фронтальна камера отримала оновлений 24-мегапіксельний сенсор.



Камера iPhone 17 Air / Фото Apple

Інші особливості. В iPhone 17 Air дебютував C1 – перший 5G-модем власної розробки Apple. Окрім цього Air не підтримує фізичний слот сімкартки – лише eSim. Кольори корпусу натхненні іншими "Air" продуктами компанії: світло-блакитний, світло-золотий, чорний та сріблястий. Що ж до автономності, то Apple обіцяє до 40 годин роботи від батареї.



Вражаючі особливості iPhone 17 Air / Фото Apple