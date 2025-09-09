На презентации 9 сентября Apple представила совершенно новую модель в своей линейке iPhone 17 Air. Этот смартфон пришел на замену менее популярной версии Plus и делает ставку на футуристический дизайн и рекордно тонкую конструкцию.

О разработке тончайшего iPhone слухи распространялись уже давно, рассказывает 24 Канал. Похоже предыдущий неприятный опыт с хрупкими айфонами был учтен и теперь Apple действительно есть чем удивить пользователей.

Чем уникален новый iPhone 17 Air?

iPhone 17 Air позиционируется как устройство, что ставит форму выше функциональности. Он создан для тех, кто ценит эстетику и готов пойти на определенные компромиссы ради нее.



Новый самый тонкий iPhone в истории / Фото Apple

Дизайн и экран. Главная особенность модели – ультратонкий корпус толщиной всего 5,55 мм, что делает его самым тонким iPhone в истории. Смартфон оснащен новым 6,6-дюймовым дисплеем с технологиями ProMotion и Always-On, как и базовая версия в лайнапе.



Super Retina XDR дисплей / Фото Apple

Производительность. Устройство работает на чипе A19 Pro, таком же, как и во флагманских моделях, но с одним ограничением – он имеет уменьшенное количество графических ядер. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ. Кроме того, смартфон получил нейронный блок N1, а Apple обещает, что смартфон теперь имеет уровень MacBook Pro.



Процессор A19Pro / Фото Apple

Камеры. Ради тонкого корпуса Apple пошла на компромисс в системе камер. Смартфон имеет только одну основную камеру на задней панели, без ультраширокоугольного или телефото объективов. Фронтальная камера получила обновленный 24-мегапиксельный сенсор.



Камера iPhone 17 Air / Фото Apple

Другие особенности. В iPhone 17 Air дебютировал C1 – первый 5G-модем собственной разработки Apple. Кроме этого Air не поддерживает физический слот симкарты – только eSim. Цвета корпуса вдохновлены другими "Air" продуктами компании: светло-голубой, светло-золотой, черный и серебристый. Что касается автономности, то Apple обещает до 40 часов работы от батареи.



Впечатляющие особенности iPhone 17 Air / Фото Apple