Apple представила iPhone Air – смартфон, який робить ставку на легкість і тонкий корпус. При ціні 999 доларів він потрапляє у зону iPhone Pro, але пропонує інший баланс характеристик: меншу вагу й елегантність замість потужнішої батареї чи подвійної камери.

Завтра стартують продажі iPhone Air в Україні. 24 Канал із посиланням на Ars Technica розповідає, кому цей смартфон підходить в першу чергу. І які альтернативи можна обрати замість нього.

Чим вирізняється iPhone Air?

Назва Air у світі Apple завжди означала не бюджетність, а альтернативний підхід. Так було з першим MacBook Air, і тепер цю логіку отримав iPhone. Новинка тонша та легша за інші моделі, але за це довелося пожертвувати часом автономної роботи й другою камерою.

Екран має 6,5 дюйма та підтримує двоколонний режим у горизонтальній орієнтації, як у більших Plus і Max. Always-On дисплей вимкнений за замовчуванням, а система Adaptive Power автоматично вмикає економію енергії при високому навантаженні. Камера тут одна – 48 Мп із цифровим кроп-зумом 2x, що поступається Pro-моделям, але залишається якісним рішенням для більшості користувачів.

Ключова перевага Air – відчуття легкості. Смартфон відчутно тонший у руках, що робить його зручним для тих, хто часто користується телефоном у дорозі, носить його в кишені або сумці й цінує компактність. Це рішення для людей, яким важливий дизайн, мінімалізм і комфорт, а не максимальна функціональність.

За даними The Verge, iPhone Air можна назвати смартфоном для щоденного використання у міському ритмі: студентів, офісних працівників, людей, які часто подорожують або просто хочуть відчуття "легкого" телефону без надлишкових можливостей. Він не замінить iPhone Pro для фотографів чи тих, кому потрібна довга автономність, але стане ідеальним вибором для тих, хто ставить стиль і зручність вище за універсальність.

У підсумку iPhone Air виглядає експериментом Apple, який націлений на конкретну аудиторію – користувачів, що хочуть елегантний і легкий смартфон із достатнім, але не максимальним набором функцій. В Україні ціни на новинку стартують від 75 199 гривень.

Які смартфони можуть бути альтернативою для iPhone Air?

Альтернативами до Apple iPhone Air є флагманські Android-смартфони, такі як Samsung Galaxy S25 Edge, OnePlus 13 та Google Pixel 9 Pro, які пропонують кращі камери або більшу універсальність. Для тих, хто надає перевагу іншому пристрою Apple, але ставить на перше місце час автономної роботи або додаткові камери, чудовою альтернативою тонкому та легкому iPhone Air стануть iPhone 17 або iPhone 17 Pro.

Ключові конкуренти:

Samsung Galaxy S25 Edge . Це прямий конкурент iPhone Air, який пропонує схожу товщину та вагу, але працює на операційній системі Android. Він може похвалитися трохи більшим дисплеєм, більш універсальною системою з кількох камер (включно з ультраширококутною), стереодинаміками та швидшою зарядкою.

. Це прямий конкурент iPhone Air, який пропонує схожу товщину та вагу, але працює на операційній системі Android. Він може похвалитися трохи більшим дисплеєм, більш універсальною системою з кількох камер (включно з ультраширококутною), стереодинаміками та швидшою зарядкою. OnePlus 13 . Цей смартфон вважається однією з найкращих "універсальних" альтернатив iPhone. OnePlus 13 забезпечує потужний загальний досвід без компромісів, пов’язаних з ультратонким дизайном iPhone Air.

. Цей смартфон вважається однією з найкращих "універсальних" альтернатив iPhone. OnePlus 13 забезпечує потужний загальний досвід без компромісів, пов’язаних з ультратонким дизайном iPhone Air. Google Pixel 9 Pro. Якщо найвищий пріоритет – це відмінна якість фотографії, Pixel 9 Pro є сильним вибором, який часто хвалять саме за його фотографічні можливості.

Альтернативи від Apple: