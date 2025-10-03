Користувач Reddit створив незвичайну систему охолодження для iPhone 17 Pro Max, прикріпивши до нього радіатори від SSD. Ця модифікація дозволила смартфону пройти складний стрес-тест практично без втрати продуктивності, продемонструвавши вражаючі результати та уникнувши перегріву.

Користувач під ніком T-K-Tronix провів незвичайний експеримент, встановивши на задню панель свого iPhone 17 Pro Max кілька систем охолодження, призначених для SSD-накопичувачів формату M.2, розповідає 24 Канал.

Що вдалося досягнути?

Така конструкція суттєво поліпшила відведення тепла від рамки смартфона, що знизило його загальний нагрів та запобігло тепловому тротлінгу – падінню продуктивності через перегрів.



iPhone 17 Pro з монструозною системою охолодження / Фото T-K-Tronix

Модифікований апарат, хоч і мав дивний вигляд, показав виняткові результати у стрес-тесті 3D Mark. Протягом 20 послідовних циклів бенчмарку падіння продуктивності склало менш ніж 10%.



Ентузіасту вдалося отримати суттєве зменшення тротлінгу / Фото T-K-Tronix

Як справи в iPhone 17 Pro з охолодженням?

Варто зазначити, що в iPhone 17 Pro з потужним чипсетом Apple A19 Pro компанія Apple вперше застосувала випарну камеру для стабілізації продуктивності. Ця технологія не є новою і давно використовується у флагманських Android-пристроях.

Випарні камери допомагають переносити тепло від найгарячіших компонентів до холодніших зон, наприклад, до рамки корпусу. Однак рамці потрібен час, щоб віддати це тепло, тому ризик перегріву при тривалих навантаженнях зберігається.

Конструкція з кількох радіаторів для SSD, яку зібрав ентузіаст, ефективно допомагає рамці розсіювати тепло, дозволяючи смартфону довше працювати на максимальній потужності. Експерти з AndroidAuthority припускають, що ефективність можна було б ще трохи підвищити, додавши радіатор в області блоку камер.

Існуючі на ринку кулери для iPhone з кріпленням MagSafe не можуть зрівнятися за ефективністю з цим саморобним рішенням.

У коментарях на Reddit користувачі жартували, що Apple могла б випустити подібний аксесуар під назвою AirCon Pro за ціною 999 доларів, тоді як інші радили "не подавати компанії таких ідей".

Схожих результатів можна досягти і з флагманами на Android, але найкраще такий метод працює з пристроями, що мають суцільнометалевий корпус. Більшість сучасних смартфонів є "скляними сендвічами", а скло має низьку теплопровідність, що робить зовнішнє охолодження менш ефективним.