У мережі намагаються вгадати точну дату презентації iPhone 18: коли та як Apple робила це раніше

Очікування нових смартфонів від Apple завжди супроводжується шквалом чуток. Проте якщо зазирнути в історію анонсів компанії за останні шість років, можна побачити деякі закономірності й з високою точністю передбачити, коли саме Джон Тернус вийде на сцену, щоб представити лінійку iPhone 18.

Математика анонсів: як Apple обирає дату

Аналітики та фанати бренду помітили цікаву закономірність. Починаючи з 2022 року, технологічний гігант дотримується чіткого графіка: запрошення на подію розсилають рівно за 14 днів до її проведення. Це стало золотим стандартом після нестабільних років пандемії, коли терміни постійно змінювалися, пише 9to5Mac.

Наприклад, для iPhone 17 та iPhone 16 анонси відбулися 26 серпня, а самі презентації провели 9 вересня. У 2023 році компанія дотрималася тієї ж логіки, оголосивши дату 29 серпня для заходу 12 вересня. Навіть у 2022 році розрив між повідомленням і подією становив рівно два тижні. Така послідовність дозволяє впевнено планувати календар очікувань на 2026 рік.

iPhone 18 Pro: головні прогнози на вересень

Цього року ключовою датою стає середа, 9 вересня 2026 року. Це найбільш імовірний день для презентації лінійки iPhone 18 Pro та, можливо, абсолютно нової моделі iPhone Ultra. Окрім математичних розрахунків, компанія вже залишила перший офіційний "слід" у своїх внутрішніх процесах.

Попри нинішню стабільність, історія знає й інші сценарії. У 2020 та 2021 роках обставини змусили Apple скоротити термін підготовки до презентації всього до 7 днів. Тоді вихід iPhone 12 взагалі перенесли на жовтень через глобальні логістичні труднощі. Проте останні чотири роки поспіль компанія демонструє дивовижну пунктуальність.

Така точність графіка допомагає компанії не лише тримати інтригу, а й ефективно готувати роздрібні мережі до старту продажів. Отже, якщо Apple не змінить свою багаторічну стратегію, офіційного підтвердження варто чекати вже наприкінці серпня.