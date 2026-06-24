Камера iPhone 18 Pro стане помітно масивнішою: що змінить Apple у майбутніх флагманах

Наступне покоління флагманів Apple отримає один із наймасштабніших апаратних апгрейдів камери за останні роки. Судячи з усього, компанії доведеться суттєво збільшити розмір блоку камер, що зробить дизайн смартфона значно масивнішим.

Що готує Apple

Apple готує серйозне оновлення для своїх майбутніх смартфонів. Як повідомляє портал Gizmochina, свіжі витоки вказують на те, що iPhone 18 Pro отримає значно більший виріз для основної камери. Інші два об'єктиви також підростуть, щоб зберегти симетрію. Тож візуально блок камер здаватиметься набагато більшим з першого ж погляду.

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Інсайдери з ланцюжка постачань зазначають, що "острівець" камер в iPhone 18 Pro і Pro Max збільшиться приблизно на 2 міліметри порівняно з майбутнім iPhone 17 Pro. Загальна товщина смартфона разом із лінзами зросте з 12,92 мм до 13,77 мм. Цей додатковий простір потрібен для розміщення нового механізму та величезного 48-мегапіксельного сенсора оптичного формату 1/1.12 дюйма.

Що таке змінна діафрагма та навіщо вона потрібна?

Головна причина такого редизайну – поява змінної діафрагми на головному об'єктиві. Простими словами, діафрагма працює як зіниця ока. Зараз в iPhone вона фіксована (f/1.78), тобто отвір для світла завжди однаковий. Змінна діафрагма дозволяє фізично звужувати або розширювати цей отвір за допомогою крихітних механічних пелюсток.

Що це дає на практиці:

При яскравому світлі діафрагму можна прикрити, щоб отримати максимальну чіткість та глибокий фокус.

діафрагму можна прикрити, щоб отримати максимальну чіткість та глибокий фокус. У темряві отвір відкривається на максимум, пропускаючи більше світла природним шляхом, без допомоги "нічних" алгоритмів.

отвір відкривається на максимум, пропускаючи більше світла природним шляхом, без допомоги "нічних" алгоритмів. Красиве боке: у поєднанні з великим сенсором це дозволить створювати ефектне розмиття фону на рівні професійних дзеркальних камер.

Скільки коштуватиме нова камера та з якими проблемами зіткнеться Apple?

Відомий аналітик Мін-Чі Куо повідомляє, що виробництво нових компонентів уже стартувало. Проте цей модуль обійдеться Apple приблизно на 50% дорожче за нинішні об'єктиви. Тож, імовірно, варто чекати здорожчання готових смартфонів.

Без компромісів не минеться. Сучасні iPhone і так мають проблеми з фокусуванням на близьких об'єктах через великі сенсори. Додавання механічної діафрагми ще більше ускладнить систему лінз. Як саме інженери Apple вирішать це завдання – поки інтрига.

Чому цей апгрейд дійсно важливий?

До презентації лінійки iPhone 18 Pro залишається близько трьох місяців, а макети пристроїв уже активно обговорюють у мережі. Це означає, що дизайн та характеристики новинок уже остаточно затвердили.

Якщо прогнози авторитетних інсайдерів (Мін-Чі Куо, Fixed Focus Digital та Digital Chat Station) справдяться, ми побачимо наймасштабніший апгрейд камер Apple за останні роки.