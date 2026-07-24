iPhone 18 Pro змінить правила гри: три причини змінити навіть торішній смартфон

Apple готує iPhone 18 Pro до релізу вже за два місяці. Хоча більшість власників не звикла до щорічних оновлень смартфона, цьогорічні інновації в автономності, камері та дизайні можуть стати вирішальними аргументами для покупки.

Максимальна витривалість акумулятора

Покращення часу автономної роботи традиційно очолює список побажань користувачів. Торішні моделі вже зробили значний крок уперед, але розробники планують розсунути межі ще далі. Цього року iPhone 18 Pro та Pro Max отримають переваги відразу в кількох напрямках: нові дисплеї LTPO+, перехід на 2-нанометровий технологічний процес для чипа A20 Pro та енергоефективний стільниковий модем C2 власної розробки Apple, пише 24 Канал.

Окрім оптимізації софту та мікросхем, витоки вказують на збільшення фізичного розміру самих акумуляторів у Pro-версіях. Найвідчутніший приріст ємності прогнозують для моделі iPhone 18 Pro Max, що дозволить пристрою працювати ще довше між заряджаннями навіть при інтенсивному використанні штучного інтелекту.

Найбільший апаратний стрибок камер

Фотографічні можливості залишаються головною гордістю лінійки Pro. Цього року Apple зосередили основну увагу на головному та телеоб'єктиві. Очікують, що основна камера отримає функцію змінної діафрагми, а телеоб'єктив – збільшений отвір діафрагми для кращої зйомки в темряві.

Це буде найбільший стрибок в апаратному забезпеченні камер за останні роки,

– коментував раніше аналітик Bloomberg Марк Гурман.

Зміни в оптиці безпосередньо вплинуть на зовнішній вигляд пристрою. За даними інсайдерів, блок камер стане на 2 міліметри товстішим через використання збільшеного модуля головної камери. Це підтверджує чутки про суттєве оновлення сенсорів, які вимагають більше фізичного простору для розміщення передової лінзової системи.

Оновлений вигляд та нові кольори

Для багатьох покупців саме зовнішні зміни є ключовим стимулом до оновлення. Попри те, що Apple не планує повністю переосмислювати вигляд iPhone 17 Pro, модель наступного покоління отримає три важливі візуальні оновлення.

Найпомітнішим стане Dynamic Island, який має зменшитися приблизно на 35 відсотків, що зробить екран візуально "чистішим" і додасть корисної площі для контенту.

Замість контрастної двоколірної схеми, яка викликала суперечки минулого року, iPhone 18 Pro отримає цілісну задню панель, де скло та алюміній створюватимуть монолітний образ.

Колірна палітра також оновиться: серед варіантів називають темно-вишневий (Dark Cherry), світло-блакитний (Light Blue), сріблястий та, ймовірно, класичний чорний або космічний сірий.

Поєднання тоншого "острівця" та нових відтінків корпусу має надати гаджету сучаснішого та преміального вигляду.