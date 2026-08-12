iPhone 20 Pro може отримати корпус з одного скла – Apple готує незвичайний дизайн

Apple, схоже, продовжує роботу над одним із найамбітніших оновлень дизайну iPhone. Попри суперечливі повідомлення про можливе скасування проєкту, нові дані з ланцюжка постачання вказують на інший сценарій.

Компанія Apple може зробити серйозний крок до концепції iPhone, який майже повністю складається зі скла. Йдеться про модель, яку наразі неофіційно називають iPhone 20 Pro. Остаточна назва пристрою поки не підтверджена, але саме цей варіант дедалі частіше фігурує у витоках, пов'язаних із 20-річчям iPhone. Про це пише 9to5mac.

Чи справді Apple готує iPhone з "безмежним" дисплеєм?

Раніше повідомлялося, що Apple розглядає радикально новий дизайн для ювілейного смартфона, який має вийти у 2027 році. Його ключовою особливістю повинен стати дисплей, візуально наближений до країв корпусу таким чином, щоб рамки практично зникали з поля зору.

Ця ідея не виникла раптово. Колишній керівник дизайнерського підрозділу Apple Джоні Айв неодноразово говорив про довгострокове бачення iPhone як фактично єдиної суцільної скляної конструкції. Судячи з останніх витоків, Apple продовжує рухатися саме в цьому напрямку навіть після його відходу з компанії.

Чому навколо нового iPhone виникла плутанина?

Останніми днями з'явилося одразу кілька суперечливих повідомлень щодо майбутнього пристрою.

Один з аналітиків Apple заявив, що компанія нібито зіткнулася з надто серйозними технічними труднощами та відклала або скасувала роботу над радикальним дизайном. Зокрема, йшлося про те, що реалізація задуму виявилася складнішою, ніж очікувалося. Однак Bloomberg невдовзі спростував цю інформацію. Журналіст видання Марк Гурман повідомив, що проєкт не скасовано, а його запуск у 2027 році залишається запланованим.

Додаткової невизначеності додає навіть назва смартфона. Раніше в мережі з'являлися припущення, що Apple може відмовитися від традиційної нумерації та випустити пристрій під окремою назвою, подібно до того, як компанія свого часу представила iPhone X.

Інший варіант передбачає, що новинка стане звичайною Pro-моделлю наступного покоління і тому може називатися iPhone 19 Pro. Водночас є версія, що Apple пропустить одну цифру саме через 20-річний ювілей смартфона і назве модель iPhone 20 Pro.

На тлі цих суперечливих повідомлень новий витік із Китаю додає аргументів тим, хто вважає, що радикальний дизайн все ж перебуває в активній розробці.

Що показали дані з ланцюжка постачання?

Китайський інсайдер Digital Chat Station заявив, що дисплей майбутнього пристрою вже помітили в ланцюжку постачання Apple. За його словами, характеристики побаченого компонента відповідають тому, що раніше повідомлялося про новий дизайн смартфона.

Особливий інтерес викликає конструкція скла. Очікується, що Apple використає складнішу версію оптичної ілюзії, яку вже можна побачити в дизайні дисплея Apple Watch.

Ідея полягає не обов'язково в тому, щоб буквально зробити екран фізично зігнутим навколо всього корпусу. Замість цього Apple може використати властивості скла, заломлення світла та спеціальні конструктивні елементи, щоб створити враження, ніби зображення доходить практично до самих країв смартфона.

Інший відомий інсайдер, Ice Universe, раніше описував можливий принцип роботи такого дисплея через поєднання оптичного заломлення, структур для спрямування світла та спеціально розробленої візуальної ілюзії.

У такій конструкції межа між екраном і корпусом має стати значно менш помітною. Водночас перегляд зображення під кутом, за попереднім описом, не повинен створювати неприродних викривлень.

Digital Chat Station використав дуже схожий опис, розповідаючи про компонент, який нібито побачили в ланцюжку постачання Apple. За словами інсайдера, компанія використовує скло з чотирма вигнутими поверхнями, а заломлення світла та форма скла створюють ефект візуально безмежного дисплея. Таким чином, нові дані не просто підтверджують чутки про незвичайну форму екрана. Вони також узгоджуються з незалежними описами технології, які раніше з'являлися від інших джерел.

Чи стане iPhone 20 Pro повністю скляним?

Наразі говорити про буквально повністю скляний смартфон було б передчасно. Навіть якщо новий дисплей справді матиме вигнуті краї, це ще не означає, що Apple вже у 2027 році представить остаточну реалізацію концепції "суцільної скляної плити".

Саме тому новий витік із ланцюжка постачання важливий. Якщо інформація Digital Chat Station правильна, Apple вже працює не лише над концепцією на рівні дизайну, а й над конкретними компонентами майбутнього смартфона. Це також частково узгоджується з позицією Марка Гурмана щодо того, що проєкт не було скасовано.

Водночас остаточні характеристики iPhone 20 Pro залишаються невідомими. Немає підтвердження, що саме така конструкція потрапить у серійний смартфон, а назва пристрою також поки залишається предметом спекуляцій.

Проте сукупність витоків формує досить послідовну картину. Apple, схоже, не відмовилася від довгострокової мети створити iPhone, у якому межа між дисплеєм і корпусом буде практично непомітною. Якщо компанії вдасться реалізувати задум, модель 2027 року може стати не фінальною версією концепції "iPhone з одного скла", а одним із найважливіших етапів на шляху до неї.