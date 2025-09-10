Apple представила новий смартфон iPhone Air, який вражає своєю мінімальною товщиною та елегантним дизайном. Компанія взяла кілька пристроїв на презентацію, що відбулась 9 вересня, і дозволила присутнім журналістам оглянути їх, узяти до рук і протестувати. Тож у мережі вже можна знайти матеріали про перші враження від нової моделі.

Які перші враження від iPhone Air?

iPhone Air, на думку багатьох оглядачів, став головною зіркою презентації. Його дизайн виглядає настільки ж ефектно вживу, як і на промо-відео, а особливої уваги заслуговують відполіровані титанові грані корпусу. Однак ключова особливість пристрою – це його неймовірна тонкість. Товщина смартфона становить всього 5,6 міліметра, і це той випадок, коли пристрій потрібно потримати в руках, щоб повною мірою оцінити його витонченість, кажуть журналісти. Задня панель має єдину 48-мегапіксельну камеру, яка розміщена на виступі з плавними схилами, пише 24 Канал.

Дивіться також Apple представила iPhone 17 Air: найтонший в історії

Проте за привабливим дизайном може ховатися щось більше. У технологічних колах поширюється думка, що iPhone Air – це не просто полегшена версія флагмана, а своєрідна підготовка до випуску першого гнучкого iPhone, чутки про який ходять уже давно. На перший погляд, випуск у 2025 році дорогого смартфона з меншою кількістю камер чи меншою батареєю в тоншому корпусі виглядає нелогічним. Однак ця стратегія стає зрозумілою, якщо розглядати її як підготовку до майбутнього продукту з двома дуже тонкими екранами.

Згідно з цією теорією, iPhone Air є ніби однією половиною майбутнього гнучкого пристрою. Якщо чутки виявляться правдивими, наступного року Apple може фактично "з'єднати" два таких корпуси, додавши шарнір і гнучкий дисплей, щоб створити умовний iPhone Fold. Дизайн iPhone Air ідеально вписується в таку концепцію, і його поява дає змогу припустити, як може виглядати перший складаний смартфон від Apple.

Враження журналістів Engadget

Сем Резерфорд з Engadget, який часто відвідує подібні презентації, поділився позитивними враженнями про iPhone Air. Він вказує на гарно поліровані краї, що дозволяють смартфону приємно відчуватись у руці.

Блискуче покриття титанової рами Air виглядає досить приємно, хоча, якби Apple не сказала про це, я б міг подумати, що це нержавіюча сталь. Вага з титаном становить лише 165 грамів, і це був один із небагатьох способів знизити вагу Air до такого рівня, одночасно підвищивши міцність,

– пише Резерфорд.

На думку автора, модель блакитного кольору виглядає найкраще, оскільки залежно від освітлення її відтінок змінюється від яскравого блакитного до більш стриманого сірого. Єдиним недоліком загального дизайну є те, що корпус трохи притягує відбитки пальців.



iPhone Air / Фото Сема Резерфорда для Engadget

Єдина основна камера iPhone Air має "чудову якість зображення", хоча Резерфорд сумнівається, чи є рішення з одним датчиком хорошим і правильним у 2025 році у смартфоні з ціною від 999 до 1933 доларів. Зазначається, що 48-мегапіксельна задня камера підтримує 4-кратний зум.

В цілому журналіст каже, що Apple перетворила свою традиційно недооцінену середню модель на "найелегантніший і найстильніший телефон, який компанія коли-небудь випускала".



iPhone Air / Фото Сема Резерфорда для Engadget

Враження 9to5Mac

Ченс Міллер з видання 9to5Mac також був присутній на події. Перше, на що він звертає увагу, – це все ті ж "просто чудові" поліровані титанові краї. Він каже, що наживо смартфон виглядає так само добре, як і на відео Apple, де компанія демонструвала здебільшого рендери або професійну зйомку.

Враження The Verge

Еллісон Джонсон і Джей Пітерс з видання The Verge у своєму матеріалі пишуть, що смартфон відчувається "справді легким".

Корпус такий же тонкий, як і на фотографіях, і має більш закруглені краї, що нагадують попередні моделі iPhone. Витягнуте "плато" камери трохи зменшує коливання під час торкання екрана, коли телефон лежить на задній панелі, але не повністю,

– йдеться в статі.

Оскільки сам датчик камери виступає над панеллю, на якій він розміщений, панель на всю ширину корпусу зовсім не рятує від розхитування смартфона. Тут можна згадати Pixel 10 від Google, який також має панель камер на всю ширину корпусу, але вони повністю розміщені в цьому острівці, дозволяючи смартфону триматися на столі рівно.

Виступ камери плавно переходить у задню частину телефону. Попри дещо матову обробку задньої панелі, чорні демонстраційні пристрої досить швидко збирають відбитки пальців, каже Еллісон Джонсон.

Дивіться враження журналістки The Verge від нового iPhone Air: відео англійською