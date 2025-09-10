Apple представила новый смартфон iPhone Air, который поражает своей минимальной толщиной и элегантным дизайном. Компания взяла несколько устройств на презентацию, которая состоялась 9 сентября, и позволила присутствующим журналистам осмотреть их, взять в руки и протестировать. Поэтому в сети уже можно найти материалы о первых впечатлениях от новой модели.

Какие первые впечатления от iPhone Air?

iPhone Air, по мнению многих обозревателей, стал главной звездой презентации. Его дизайн выглядит столь же эффектно вживую, как и на промо-видео, а особого внимания заслуживают отполированные титановые грани корпуса. Однако ключевая особенность устройства – это его невероятная тонкость. Толщина смартфона составляет всего 5,6 миллиметра, и это тот случай, когда устройство нужно подержать в руках, чтобы в полной мере оценить его изящество, говорят журналисты. Задняя панель имеет единственную 48-мегапиксельную камеру, которая размещена на выступлении с плавными склонами, пишет 24 Канал.

Однако за привлекательным дизайном может скрываться нечто большее. В технологических кругах распространяется мнение, что iPhone Air – это не просто облегченная версия флагмана, а своеобразная подготовка к выпуску первого гибкого iPhone, слухи о котором ходят уже давно. На первый взгляд, выпуск в 2025 году дорогого смартфона с меньшим количеством камер или меньшей батареей в тонком корпусе выглядит нелогичным. Однако эта стратегия становится понятной, если рассматривать ее как подготовку к будущему продукту с двумя очень тонкими экранами.

Согласно этой теории, iPhone Air является как бы одной половиной будущего гибкого устройства. Если слухи окажутся правдивыми, следующем году Apple может фактически "соединить" два таких корпуса, добавив шарнир и гибкий дисплей, чтобы создать условный iPhone Fold. Дизайн iPhone Air идеально вписывается в такую концепцию, и его появление позволяет предположить, как может выглядеть первый складной смартфон от Apple.

Впечатления журналистов Engadget

Сэм Резерфорд из Engadget, который часто посещает подобные презентации, поделился положительными впечатлениями об iPhone Air. Он указывает на хорошо полированные края, позволяющие смартфону приятно ощущаться в руке.

Блестящее покрытие титановой рамы Air выглядит довольно приятно, хотя, если бы Apple не сказала об этом, я бы мог подумать, что это нержавеющая сталь. Вес с титаном составляет всего 165 граммов, и это был один из немногих способов снизить вес Air до такого уровня, одновременно повысив прочность,

– пишет Резерфорд.

По мнению автора, модель голубого цвета выглядит лучше, поскольку в зависимости от освещения ее оттенок меняется от яркого голубого до более сдержанного серого. Единственным недостатком общего дизайна является то, что корпус немного притягивает отпечатки пальцев.



iPhone Air / Фото Сэма Резерфорда для Engadget

Единственная основная камера iPhone Air имеет "превосходное качество изображения", хотя Резерфорд сомневается, является ли решение с одним датчиком хорошим и правильным в 2025 году в смартфоне с ценой от 999 до 1933 долларов. Отмечается, что 48-мегапиксельная задняя камера поддерживает 4-кратный зум.

В целом журналист говорит, что Apple превратила свою традиционно недооцененную среднюю модель на "самый элегантный и стильный телефон, который компания когда-либо выпускала".



iPhone Air / Фото Сэма Резерфорда для Engadget

Впечатления 9to5Mac

Ченс Миллер из издания 9to5Mac также присутствовал на событии. Первое, на что он обращает внимание, – это все те же "просто великолепные" полированные титановые края. Он говорит, что вживую смартфон выглядит так же хорошо, как и на видео Apple, где компания демонстрировала в основном рендеры или профессиональную съемку.

Впечатления The Verge

Эллисон Джонсон и Джей Питерс из издания The Verge в своем материале пишут, что смартфон ощущается "действительно легким".

Корпус такой же тонкий, как и на фотографиях, и имеет более закругленные края, напоминающие предыдущие модели iPhone. Вытянутое "плато" камеры немного уменьшает колебания во время касания экрана, когда телефон лежит на задней панели, но не полностью,

– говорится в статье.

Поскольку сам датчик камеры выступает над панелью, на которой он размещен, панель на всю ширину корпуса совсем не спасает от расшатывания смартфона. Здесь можно вспомнить Pixel 10 от Google, который также имеет панель камер на всю ширину корпуса, но они полностью размещены в этом островке, позволяя смартфону держаться на столе ровно.

Выступ камеры плавно переходит в заднюю часть телефона. Несмотря на несколько матовую отделку задней панели, черные демонстрационные устройства достаточно быстро собирают отпечатки пальцев, говорит Эллисон Джонсон.

