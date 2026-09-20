Apple iPhone Duo проти Samsung Galaxy Fold 8: як порівнюються два смартфони з гнучкими екранами

Ринок складаних смартфонів отримав потужний поштовх завдяки виходу першого гнучкого пристрою Apple під назвою iPhone Duo. Тим часом компанія Samsung випустила вже восьме покоління свого гнучкого флагмана – Samsung Galaxy Fold 8. Це створює пряму конкуренцію для двох технологічних гігантів.

Конструкція, габарити та екрани складаних флагманів

Обидва виробники обрали широкий паспортний формат із внутрішніми дисплеями діагоналлю 19,3 сантиметра. Втім, Samsung Galaxy Fold 8 виявився помітно легшим і тоншим за свого суперника, пише 24 Канал.

Його вага становить 201 грам, а товщина в закритому стані досягає лише 8,75 міліметра.

Натомість iPhone Duo важить 254 грами при товщині 11,3 міліметра.

Зовнішній екран новинки від Apple має розмір 13,7 сантиметра, а у конкурента цей показник досягає 14 сантиметрів.

Apple застосувала титановий шар у конструкції внутрішнього дисплея для запобігання утворенню складки, проте її досі видно. Також американська компанія забезпечила повний захист від пилу й води за стандартом IP68. Корпус Samsung отримав рамку з алюмінію та захист за стандартом IP48.

Один з оглядачів, Начо Гроссо з видання OKDIARIO, раніше написав, що після використання Galaxy Fold 8 протягом усього літа, він зрозумів, що цей смартфон "не вимагає жодних особливих компромісів для повсякденного використання".



iPhone Duo / Зображення Apple



iPhone Duo / Зображення Apple

Продуктивність, камери та автономність

Усередині iPhone Duo працює новий 2-нанометровий чип Apple A20 Pro, тоді як Samsung Galaxy Fold 8 отримав 3-нанометровий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Обидва пристрої мають 12 гігабайтів оперативної пам'яті у базових версіях. Apple пропонує варіанти накопичувача до 2 терабайтів, а Samsung обмежується 1 терабайтом, але дає 16 гігабайтів оперативної пам'яті у топовій модифікації.

Виробники позбавили свої пристрої окремих телеоб'єктивів, залишивши подвійні модулі. Апарат Samsung оснастили двома камерами по 50 мегапікселів, а Apple використала датчики по 48 мегапікселів.

Зарядка у iPhone Duo досягає потужності 60 ватів проти 45 ватів у суперника.

Також новинка Apple вперше підтримує стилус Apple Pencil, тоді як Samsung Galaxy Fold 8 навпаки втратив підтримку фірмового олівця.

Батарея Samsung має ємність 4 800 міліампер-годин, а Apple обіцяє до 31 години перегляду відео, не розкриваючи дані про ємність.

Ціна Samsung Galaxy Fold 8 починається від 1 900 доларів, тоді як вартість iPhone Duo стартує від 1 999 доларів.



Samsung Galaxy Fold 8 / Зображення Tech Advisor



Samsung Galaxy Fold 8 / Зображення PCMag

Операційна система iOS 27 дає користувачам можливість зручно працювати з двома додатками одночасно, а Android 17 у складі One UI 9 підтримує запуск до п'яти вікон та гарантує сім років систематичних оновлень.

Підсумковий вибір покупців залежатиме від переваг у мобільній екосистемі та готовності переплачувати за преміальні матеріали й бренд.