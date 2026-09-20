Конструкция, габариты и экраны складных флагманов

Оба производителя выбрали широкий формат с внутренними дисплеями диагональю 19,3 сантиметра. Впрочем, Samsung Galaxy Fold 8 оказался заметно легче и тоньше своего конкурента, пишет 24 Канал.

Его вес составляет 201 грамм, а толщина в закрытом состоянии достигает всего 8,75 миллиметра.

В свою очередь, iPhone Duo весит 254 грамма при толщине 11,3 миллиметра.

Внешний экран новинки от Apple имеет размер 13,7 сантиметра, а у конкурента этот показатель достигает 14 сантиметров.

Apple использовала титановый слой в конструкции внутреннего дисплея для предотвращения образования складки, однако она до сих пор заметна. Также американская компания обеспечила полную защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Корпус Samsung получил алюминиевую рамку и защиту по стандарту IP48.

Один из обозревателей, Начо Гроссо из издания OKDIARIO, ранее написал, что после использования Galaxy Fold 8 в течение всего лета он понял, что этот смартфон "не требует никаких особых компромиссов для повседневного использования".



iPhone Duo / Изображение Apple

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iPhone Duo / Изображение Apple

Производительность, камеры и автономность

Внутри iPhone Duo работает новый 2-нанометровый чип Apple A20 Pro, тогда как Samsung Galaxy Fold 8 получил 3-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Оба устройства имеют 12 гигабайт оперативной памяти в базовых версиях. Apple предлагает варианты хранилища объемом до 2 терабайт, а Samsung ограничивается 1 терабайтом, но предоставляет 16 гигабайт оперативной памяти в топовой модификации.

Производители отказались от отдельных телеобъективов в своих устройствах, оставив двойные модули. Устройство Samsung оснащено двумя камерами по 50 мегапикселей, а Apple использовала датчики по 48 мегапикселей.

Зарядка в iPhone Duo достигает мощности 60 ватт против 45 ватт у конкурента.

Также новинка Apple впервые поддерживает стилус Apple Pencil, тогда как Samsung Galaxy Fold 8, напротив, лишился поддержки фирменного карандаша.

Батарея Samsung имеет емкость 4 800 миллиампер-часов, а Apple обещает до 31 часа просмотра видео, не раскрывая данных о емкости.

Цена Samsung Galaxy Fold 8 начинается от 1 900 долларов, тогда как стоимость iPhone Duo стартует от 1 999 долларов.



Samsung Galaxy Fold 8 / Изображение Tech Advisor



Samsung Galaxy Fold 8 / Изображение PCMag

Операционная система iOS 27 дает пользователям возможность удобно работать с двумя приложениями одновременно, а Android 17 в составе One UI 9 поддерживает запуск до пяти окон и гарантирует семь лет регулярных обновлений.

Окончательный выбор покупателей будет зависеть от предпочтений в мобильной экосистеме и готовности переплачивать за премиальные материалы и бренд.