Конструкція, габарити та екрани складаних флагманів

Обидва виробники обрали широкий паспортний формат із внутрішніми дисплеями діагоналлю 19,3 сантиметра. Втім, Samsung Galaxy Fold 8 виявився помітно легшим і тоншим за свого суперника, пише 24 Канал.

Його вага становить 201 грам, а товщина в закритому стані досягає лише 8,75 міліметра.

Натомість iPhone Duo важить 254 грами при товщині 11,3 міліметра.

Зовнішній екран новинки від Apple має розмір 13,7 сантиметра, а у конкурента цей показник досягає 14 сантиметрів.

Apple застосувала титановий шар у конструкції внутрішнього дисплея для запобігання утворенню складки, проте її досі видно. Також американська компанія забезпечила повний захист від пилу й води за стандартом IP68. Корпус Samsung отримав рамку з алюмінію та захист за стандартом IP48.

Один з оглядачів, Начо Гроссо з видання OKDIARIO, раніше написав, що після використання Galaxy Fold 8 протягом усього літа, він зрозумів, що цей смартфон "не вимагає жодних особливих компромісів для повсякденного використання".



iPhone Duo / Зображення Apple

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iPhone Duo / Зображення Apple

Продуктивність, камери та автономність

Усередині iPhone Duo працює новий 2-нанометровий чип Apple A20 Pro, тоді як Samsung Galaxy Fold 8 отримав 3-нанометровий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Обидва пристрої мають 12 гігабайтів оперативної пам'яті у базових версіях. Apple пропонує варіанти накопичувача до 2 терабайтів, а Samsung обмежується 1 терабайтом, але дає 16 гігабайтів оперативної пам'яті у топовій модифікації.

Виробники позбавили свої пристрої окремих телеоб'єктивів, залишивши подвійні модулі. Апарат Samsung оснастили двома камерами по 50 мегапікселів, а Apple використала датчики по 48 мегапікселів.

Зарядка у iPhone Duo досягає потужності 60 ватів проти 45 ватів у суперника.

Також новинка Apple вперше підтримує стилус Apple Pencil, тоді як Samsung Galaxy Fold 8 навпаки втратив підтримку фірмового олівця.

Батарея Samsung має ємність 4 800 міліампер-годин, а Apple обіцяє до 31 години перегляду відео, не розкриваючи дані про ємність.

Ціна Samsung Galaxy Fold 8 починається від 1 900 доларів, тоді як вартість iPhone Duo стартує від 1 999 доларів.



Samsung Galaxy Fold 8 / Зображення Tech Advisor



Samsung Galaxy Fold 8 / Зображення PCMag

Операційна система iOS 27 дає користувачам можливість зручно працювати з двома додатками одночасно, а Android 17 у складі One UI 9 підтримує запуск до п'яти вікон та гарантує сім років систематичних оновлень.

Підсумковий вибір покупців залежатиме від переваг у мобільній екосистемі та готовності переплачувати за преміальні матеріали й бренд.