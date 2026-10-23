Смартфон за ціною авто: скільки коштує новий iPhone Duo в Україні

Перший складаний смартфон від Apple готується підкорити український ринок вже наприкінці жовтня. Ритейлери відкрили попередні замовлення на iPhone Duo та оприлюднили вартість новинки. Ціни коливаються залежно від обсягу пам'яті та умов конкретного магазину, але вражають у кожному з випадків.

Скільки просять за базові та топові версії складаного флагмана

Українці зможуть отримати свої перші пристрої вже 30 жовтня 2026 року. Передзамовлення відкриваються з 23 жовтня, пише 24 Канал.

Наразі найнижчий цінник на базову версію з 256 гігабайтами пам'яті зафіксовано на рівні 119 999 гривень . В інших випадках за аналогічну конфігурацію доведеться віддати 132 999 гривень або 133 999 гривень.

. В інших випадках за аналогічну конфігурацію доведеться віддати 132 999 гривень або 133 999 гривень. Збільшення обсягу вбудованого сховища суттєво впливає на підсумкову суму в чеку. Модель із 512 гігабайтами пам'яті коштує від 132 999 до 146 999 гривень.

до 146 999 гривень. Для версії на 1 терабайт цінники починаються від 159 999 гривень і сягають 173 999 гривень у великих мережах.

і сягають 173 999 гривень у великих мережах. Найдорожчою модифікацією став iPhone Duo з накопичувачем на 2 терабайти. У найдешевшому магазині за ґаджет просять 198 999 гривень, а у великих мережах ціна сягає 213 999 гривень.

У США вартість такої топової версії становить 3 199 доларів, а базова модель коштує 1 999 доларів. У Європі за початкову конфігурацію просять від 2 299 євро.

Мережі підтвердили, що розпочнуть видачу замовлень 30 жовтня 2026 року, пропонуючи також послугу трейд-ін для обміну старих пристроїв. Представники одного з магазинів зазначили, що формують вартість залежно від умов постачальника.

Попри високу вартість, новинка викликала значний інтерес серед українських поціновувачів технологій, які сприймають пристрій як статусний робочий інструмент.

Виробник обмежив продаж пристроїв до двох одиниць в одні руки через високий попит на світовому ринку. В окремих країнах доставку деяких конфігурацій вже перенесли на січень 2027 року, тому українським покупцям варто оформлювати передзамовлення заздалегідь.