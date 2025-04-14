Кеті Перрі та Гейл Кінг вирушили в космос в першому повністю жіночому екіпажі Blue Origin

Компанія Blue Origin здійснила історичний запуск ракети New Shepard, відправивши поп-зірку Кеті Перрі та її п'ятьох інших членкинь екіпажу у суборбітальний космічний політ. Це перший повністю жіночий космічний рейс без чоловіків на борту.

Запуск місії NS-31 відбувся о 9:30 ранку за східним часом (16:30 за київським часом) з майданчика Blue Origin у Західному Техасі. Цей політ став першим повністю жіночим космічним рейсом з моменту польоту Валентини Терешкової у 1963 році, яка вирушила в одиночну триденну місію на орбіту Землі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Засуджений в Україні держзрадник відправився в космос від імені Росії



Момент польоту ракети / Скриншот з трансляції

На борту ракети перебували:

Кеті Перрі, одна з найпопулярніших поп-зірок світу;

Гейл Кінг, співведуча шоу "CBS Mornings";

Айша Боу, колишня науковиця NASA та засновниця технологічної компанії STEMBoard;

Керіанн Флінн, режисерка;

Аманда Нгуєн, дослідниця біоастронавтики, авторка та номінантка на Нобелівську премію миру, яка стала першою в'єтнамкою в космосі;

Лорен Санчес, журналістка, авторка та наречена Джеффа Безоса, яка організувала цей політ.



Екіпаж NS-31 / Фото Blue Origin

Кеті Перрі взяла із собою в політ ромашку як символ любові до своєї чотирирічної доньки Дейзі. Перед запуском вона поділилася своїми емоціями:

Я переповнена любов’ю і вдячністю за те, що представляю безстрашну жінку у своїй родині.



Кетті Перрі після повернення на Землю / Скриншот з трансляції

Короткий політ з великим значенням

Ракета New Shepard досягла висоти понад 100 кілометрів над рівнем моря, перетнувши умовну межу космосу – лінію Кармана. Екіпаж мав кілька хвилин невагомості та насолоджувався видом Землі на тлі чорного космосу.

Політ тривав лише 10,5 хвилин, після чого капсула успішно приземлилася під парашутами в Техасі. Ракетний прискорювач повернувся на платформу через 7,5 хвилин після старту.

Кожна учасниця зробила свій внесок у дизайн емблеми місії NS-31. Наприклад, ваги символізують боротьбу Аманди Нгуєн за громадянські права, а феєрверк представляє глобальний вплив Кеті Перрі у сфері музики та культури.

Цей політ став 31-м запуском багаторазової ракети New Shepard і 11-м екіпажем на борту. Кеті Перрі може бути найвідомішою людиною серед тих, хто коли-небудь вирушав у космос із Blue Origin.