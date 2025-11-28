Ця корисна функція андроїд смартфонів зазвичай вимкнена – радимо активувати її негайно

Часто трапляється ситуація, коли користувач випадково змахує важливе повідомлення на смартфоні і не встигає його прочитати, а воно зникає назавжди. В операційній системі Android існує вбудований інструмент для відновлення таких сповіщень, але розробники зазвичай залишають його неактивним.

Мова про "Журнал сповіщень" – ця функція не лише зберігає історію, а й допомагає контролювати цифрову гігієну та виявляти нав'язливі програми, розповідає 24 Канал.

Як перевірити історію сповіщень і де її знайти?

"Журнал сповіщень" – це своєрідний архів вашої шторки сповіщень від застосунків. Система веде журнал останніх активностей, тому навіть якщо ви натиснули кнопку "Очистити все" або випадково прибрали важливе повідомлення, його можна знайти в спеціальному меню. Це особливо корисно, коли ви не встигли помітити, який саме застосунок надіслав сповіщення, чи не прочитали деталей, розповідає MakeUseOf.

Це меню є інтерактивним архівом, а не просто статичним списком. У верхній частині відображаються нещодавно закриті сповіщення. Натиснувши на них, можна одразу перейти у відповідний застосунок. Це одна з тих функцій, якої часто бракує користувачам iOS.

Журнал сповіщень містить перелік програм із зазначенням кількості повідомлень, надісланих кожною з них за останні 24 години, як зазначено на порталі Android Help. Розгорнувши пункт, можна переглянути деталі.

Проте варто враховувати нюанс: старіші записи внизу списку вже не є інтерактивними посиланнями на контент – натискання на них відкриє лише налаштування сповіщень конкретної програми.

Як активувати "Журнал сповіщень" на смартфоні?

Для активації функції потрібно зайти в "Налаштування", обрати розділ "Сповіщення", перейти в "Додаткові налаштування" та знайти пункт "Журнал сповіщень". Там достатньо перемкнути тумблер у робоче положення.



Вмикаємо "Журнал сповіщень" / Скриншоти 24 Каналу

Важливо пам'ятати, що система почне запис лише з моменту ввімкнення – відновити повідомлення, що надійшли до цього, неможливо. Також, якщо вимкнути цю функцію, весь накопичений журнал миттєво видаляється без можливості відновлення.

Як знайти історію сповіщень на Samsung?

Власники смартфонів Samsung мають доступ до ще потужнішої версії цього інструменту завдяки модулю NotiStar із набору Good Lock. На відміну від стандартного Android-журналу, який обмежений 24 годинами, NotiStar дозволяє зберігати історію за 7 днів, місяць або навіть рік.

Користувач може налаштувати фільтри, щоб зберігати дані лише від обраних програм, шукати повідомлення за ключовими словами та додати віджет прямо на екран блокування для швидкого доступу.

Крім відновлення втраченої інформації, історія сповіщень допомагає боротися з інформаційним шумом. Переглядаючи статистику за добу, легко виявити "спамерів" – застосунки, що надсилають надмірну кількість непотрібних сповіщень, як-от новини про незначні оновлення або нагадування від ігор. Визначивши джерела відволікання, їх можна легко заглушити або заблокувати через налаштування.