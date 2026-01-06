Портативна станція замість генератора: цей калькулятор допоможе підібрати оптимальну потужність

Тривалі графіки відключень електроенергії змушують українців шукати автономні джерела живлення. Для мешканців квартир, яким не можна встановлювати звичайні генератори, порятунком стають портативні зарядні станції. Проте вибір потрібної моделі часто перетворюється на проблему через складність визначення оптимальної потужності пристрою.

Як правильно розрахувати необхідну потужність станції?

Головна складність при виборі обладнання для живлення полягає у визначенні правильних технічних характеристик. Переплата за надлишкову ємність може сягати десятків тисяч гривень, тоді як недостатньо потужна зарядна станція не забезпечить роботу вашої техніки. Щоб максимально спростити собі завдання й не рахувати все вручну, існує спеціалізований онлайн-калькулятор, пише 24 Канал.

Дивіться також Що означає технологія LiFePO4 у зарядних станціях і чому на неї варто звернути увагу при виборі

Інструмент працює за інтуїтивно зрозумілим алгоритмом. Користувачеві необхідно обрати електроприлади, які він планує підключати до станції, вказати їхню споживану потужність та бажаний час автономної роботи. На основі введених даних програма автоматично формує рекомендації щодо мінімальних параметрів зарядної станції. Натисніть на меню "Показати оптимальні зарядні станції" і ви побачите потрібні вам характеристики.

Знайти онлайн-калькулятор можна за цим посиланням.

Для прикладу можна розглянути типовий набір побутових пристроїв. Припустімо, потрібно забезпечити живлення інтернет-маршрутизатора (10 ватів протягом 5 годин), світлодіодної лампи (10 ватів на 3 години), ноутбука (60 ватів на 3 години) та холодильника (100 ватів цілодобово). Після внесення цих параметрів у таблицю калькулятор визначає, що мінімальна місткість акумулятора має становити 2 660 ват-годин при робочій потужності близько 180 ватів.

Варто врахувати, що такі розрахунки мають орієнтовний характер: