Астронавт з українським корінням полетить до МКС уже в жовтні

До Міжнародної космічної станції вирушає черговий екіпаж, у складі якого на орбіту відправиться канадець українського походження. Астронавт Джошуа Кутрик, як очікується, візьме із собою особливу реліквію своєї родини.

Джошуа Кутрик летить на орбіту

Головною особливістю цієї місії для української спільноти стане особистий багаж канадського фахівця. Під час піврічного перебування на орбіті Джошуа Кутрик триматиме при собі старовинний кишеньковий годинник. Цей предмет його прадід привіз з України до Канади ще на початку 1900-х років, коли родина шукала новий дім за океаном, пише Укрінформ.

Це дуже важливий для мене сувенір, але також і цікава метафора стосовно того, наскільки змінився світ через людські дослідження,

– прокоментував астронавт Канадського космічного агентства Джошуа Кутрик.

Склад екіпажу та деталі старту місії

Старт космічного корабля відбудеться з майданчика 40 на станції Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Ракета SpaceX Falcon 9 виведе екіпаж місії Crew-13 на орбіту 1 жовтня 2026 року.

Разом із Джошуа Кутриком у політ вирушають командувачка місії Джессіка Воткінс, пілот Люк Делейні та росіянин. Усі учасники експедиції проведуть на Міжнародній космічній станції шість місяців, реалізуючи наукові дослідження та технічні завдання.

Напередодні старту астронавти прибули літаками T-38 з Г'юстона до Космічного центру імені Кеннеді. Зараз команда перебуває у спеціальному обсерваційному режимі та проходить фінальну підготовку перед запуском.

Від військового пілота до підкорення космосу

Шлях Джошуа Кутрика до космічної програми розпочався задовго до цієї експедиції. Канадське космічне агентство обрало його до лав астронавтів у 2017 році. До цього він пройшов сувору школу як військовий льотчик-випробувач та пілот винищувача, здобувши значний досвід керування складною авіаційною технікою.

Варто зазначити, що Джошуа Кутрик продовжує традицію української діаспори в Канаді. Ще у 1992 році першою канадською астронавткою стала Роберта Бондар, яка також має українське коріння. Тепер, через десятиліття, символ української історії знову підніметься на навколоземну орбіту.