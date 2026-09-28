Джошуа Кутрик отправляется на орбиту

Главной особенностью этой миссии для украинского сообщества станет личный багаж канадского специалиста. Во время полугодового пребывания на орбите Джошуа Кутрик будет иметь при себе старинные карманные часы. Этот предмет его прадед привез из Украины в Канаду еще в начале 1900-х годов, когда семья искала новый дом за океаном, пишет Укринформ.

Это очень важный для меня сувенир, но также и интересная метафора о том, насколько изменился мир благодаря человеческим исследованиям,

– прокомментировал астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Состав экипажа и детали старта миссии

Старт космического корабля состоится с площадки 40 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Ракета SpaceX Falcon 9 выведет экипаж миссии Crew-13 на орбиту 1 октября 2026 года.

Вместе с Джошуа Кутриком в полет отправятся командующая миссией Джессика Уоткинс, пилот Люк Делейни и россиянин. Все участники экспедиции проведут на Международной космической станции шесть месяцев, выполняя научные исследования и технические задачи.

Накануне старта астронавты прибыли на самолетах T-38 из Хьюстона в Космический центр имени Кеннеди. Сейчас команда находится в специальном режиме наблюдения и проходит финальную подготовку перед запуском.

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От военного пилота к покорению космоса

Путь Джошуа Кутрика к космической программе начался задолго до этой экспедиции. Канадское космическое агентство отобрало его в ряды астронавтов в 2017 году. До этого он прошел суровую школу в качестве военного летчика-испытателя и пилота истребителя, приобретя значительный опыт управления сложной авиационной техникой.

Стоит отметить, что Джошуа Кутрик продолжает традицию украинской диаспоры в Канаде. Еще в 1992 году первой канадской астронавткой стала Роберта Бондарь, которая также имеет украинские корни. Теперь, спустя десятилетие, символ украинской истории вновь поднимется на околоземную орбиту.