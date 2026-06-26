Страшні передбачення Claude для світу заховали в капсулу часу: коли її відкриють

До 250-ї річниці США створюють капсулу часу, яку відкриють лише через аналогічний часовий відрізок. Каліфорнія поклала туди не лише передові технології, а й моторошно детальний прогноз від ШІ Claude про те, як зміниться світ до 2276 року.

Що всередині 400-кілограмового циліндра?

Як пише Gizmodo, унікальну капсулу часу запечатають 4 липня 2026 року, а відкриють лише у 2276 році. Каліфорнія підійшла до цієї події з особливим розмахом. Штат поклав у капсулу не лише передові технології, а й детальний прогноз від штучного інтелекту Claude про те, як зміниться світ за наступні два з половиною століття.

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Конструкцію капсули розробили науковці Національного інституту стандартів і технологій (NIST) та експерти з консервації Бібліотеки Конгресу США. Це циліндр із нержавіючої сталі вагою близько 408 кілограмів. Герметичність забезпечує ущільнення з індію – м'якого металу, який під тиском заповнює найменші мікроскопічні нерівності. Під землею капсулу накриють захисним сталевим ковпаком вагою майже 500 кілограмів, що створить суху повітряну кишеню навколо судини.

Поки Канзас передав для капсули лише аркуш із переліком чиновників, а Невада – покерні фішки, інші штати підготували унікальні історичні та культурні артефакти:

Огайо: оригінальний фрагмент тканини з літака братів Райт, на якому вони здійснили перший політ у 1903 році.

оригінальний фрагмент тканини з літака братів Райт, на якому вони здійснили перший політ у 1903 році. Мен: кістка північноатлантичного гладкого кита – одного з найбільш вимираючих видів у світі (наразі їх залишилося близько 380 особин).

кістка північноатлантичного гладкого кита – одного з найбільш вимираючих видів у світі (наразі їх залишилося близько 380 особин). Айова: бельгійська монета допомоги 1914 року, яка фінансувала харчування дітей у Європі під час Першої світової війни в межах гуманітарної місії під керівництвом Герберта Гувера.

бельгійська монета допомоги 1914 року, яка фінансувала харчування дітей у Європі під час Першої світової війни в межах гуманітарної місії під керівництвом Герберта Гувера. Мічиган: шматок самородної міді, що має глибоке культурне та церемоніальне значення для корінних народів Анішинаабе.

шматок самородної міді, що має глибоке культурне та церемоніальне значення для корінних народів Анішинаабе. Юта: золота медаль із молитвою "Отче наш", випущена до завершення будівництва Трансконтинентальної залізниці у 1869 році.

золота медаль із молитвою "Отче наш", випущена до завершення будівництва Трансконтинентальної залізниці у 1869 році. Каліфорнія відправила нащадкам знімок своєї території з космосу від NASA, сегмент термоядерного провідника від General Atomics та кубітний чип від Каліфорнійського університету в Берклі. Кубітний чип – це основа квантового комп'ютера, здатного виконувати надскладні обчислення у мільйони разів швидше за звичайні ПК. А термоядерний провідник – деталь реактора, що має відтворити безпечну енергію Сонця на Землі.

Також організатори додали до капсули сучасний смартфон Apple iPhone 17 Pro Max, золоту Олімпійську медаль та кишенькову Конституцію США.

Прогноз Claude: нова держава та кліматичні міграції

Найцікавішим вкладенням став прогноз майбутнього від чат-бота Claude від компанії Anthropic. Це одна з найпросунутіших великих мовних моделей на сьогодні. ШІ попросили описати, якою буде Каліфорнія через 250 років.

За прогнозом Claude, до XXII століття Каліфорнія перестане бути просто штатом. Через суперечки за воду, федеральну кризу та підвищення рівня моря на метр утвориться Тихоокеанська Федерація (після угод про відокремлення 2089 року). До неї також увійдуть Орегон, Вашингтон та канадська Британська Колумбія. Сакраменто залишиться символічною столицею, а реальним центром стане нове місто Тайдал (Tidal), побудоване на височині в Центральній долині для захисту від повеней.

ШІ навіть згенерував цитату вигаданого політичного лідера майбутнього:

Узбережжя не відступило. Відступили ми – а потім побудували щось краще,

– прем’єр-міністр Ізадора Чен-Накамура, 2241 рік.

Вертикальний Лос-Анджелес та нео-венеціанський Сан-Франциско

Кліматичні зміни кардинально перекроять географію регіону:

Лос-Анджелес перетвориться на вертикальне місто надзвичайної щільності. 11 мільйонів людей житимуть у вежах зі спресованої землі та деревини, які охолоджуватимуться пасивними системами. Знамениті автостради ще у 2130-х роках перетворять на лінійні парки та пневматичні вантажні коридори.

перетвориться на вертикальне місто надзвичайної щільності. 11 мільйонів людей житимуть у вежах зі спресованої землі та деревини, які охолоджуватимуться пасивними системами. Знамениті автостради ще у 2130-х роках перетворять на лінійні парки та пневматичні вантажні коридори. Сан-Франциско набуде "нео-венеціанського" вигляду. Нижні поверхи хмарочосів загерметизують, а замість звичайних входів з'являться човнові причали та підвісні пішохідні мости. За версією ШІ, це буде найдорожче місце для існування у світі.

набуде "нео-венеціанського" вигляду. Нижні поверхи хмарочосів загерметизують, а замість звичайних входів з'являться човнові причали та підвісні пішохідні мости. За версією ШІ, це буде найдорожче місце для існування у світі. Санта-Моніка та Веніс стануть керованими водно-болотними угіддями та морськими заповідниками – інженерними рифами, що вироблятимуть чверть білка для всієї Південної Каліфорнії.

Кінець Голлівуду та розкол людства