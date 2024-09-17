Виробник машин Kia анонсував рекордно дешевий електромобіль: скільки він коштуватиме

У гонитві за покупцем автомобільні по всьому світу компанії кинулися здешевлювати свої електрокари, щоб хоч якось конкурувати з китайськими брендами. Ті наповнили ринок недорогими машинами, оскільки можуть знижувати ціни завдяки великим субсидіям з боку китайського уряду.

Якщо середньостатистична електрична автівка продається за ціною 60-80 тисяч доларів, часом перевалюючи навіть за 100 000, то китайці пропонують свої за 25-30 тисяч. У таких умовах конкурувати просто неможливо.

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Kia хоче випустити електрокар за 22 000 доларів

Ми вперше зазирнули в електрифіковане майбутнє Kia під час першого щорічного Дня електромобілів у жовтні минулого року. Компанія представила кілька нових недорогих концептів, включаючи EV3, EV4 та EV5, пише Electrek.

Kia вже називає EV3 "зміною правил гри", оскільки він виходить на нові ринки. Після відкриття попередніх замовлень на EV3 в Кореї в червні за ціною від 30 700 доларів , компактний електричний позашляховик Kia отримав понад 10 000 замовлень за 23 дні. Минулого місяця Kia відкрила прийом замовлень на EV3 у Великій Британії. З ціною від 42 300 доларів США (32 995 фунтів стерлінгів), виробник назвав його "найчарівнішим електромобілем бренду". Заснований на платформі E-GMP від Hyundai з батареями четвертого покоління (81,3 кВт-год), EV3 забезпечує запас ходу до 600 кілометрів за стандартом WLTP. У Кореї він може проїхати до 501 кілометра.

, компактний електричний позашляховик Kia отримав понад 10 000 замовлень за 23 дні. Минулого місяця Kia відкрила прийом замовлень на EV3 у Великій Британії. З ціною від (32 995 фунтів стерлінгів), виробник назвав його "найчарівнішим електромобілем бренду". Заснований на платформі E-GMP від Hyundai з батареями четвертого покоління (81,3 кВт-год), EV3 забезпечує запас ходу до 600 кілометрів за стандартом WLTP. У Кореї він може проїхати до 501 кілометра. Наступного року Kia випустить на ринок EV4, електричний седан. Очікується, що він буде коштувати від 35 000 до 40 000 доларів .

. Хоча ці ціни вже нижче або на одному рівні з аналогічними моделями, що працюють на бензині, Kia планує знизити поріг за рахунок ще дешевших електромобілів, які мають приєднатися до лінійки. Протягом наступних трьох років випустить модель EV2 за ціною близько 30 000 доларів США .

. Однак, бренд придивляється до ще дешевшої моделі. Генеральний директор Хо-Сун Сонг розповів під час тест-драйву EV3, що Kia хоче випустити електромобіль початкового рівня за ціною близько 22 200 доларів.



Kia EV3 / Фото Kia



Kia EV3 / Фото Kia

Kia зареєструвала торгові марки EV1 – EV9, відкриваючи можливість для випуску дешевших електромобілів після EV3. Сонг сказав, що електромобіль початкового рівня є "наступною, наступною метою" бренду, оскільки він прагне знизити поріг для переходу на електромобілі, але він буде малоймовірним у найближчі роки. Це швидше план ближче до кінця десятиліття, або й навіть ще трохи далі. З появою нових технологій у сфері акумуляторів і силових агрегатів для електромобілів, Kia планує продовжувати знижувати ціни.



Електромобілі від Kia / Фото Kia

Сонг також підтвердив, що Kia розробляє твердотільні батареї, які виглядають "у всіх аспектах набагато краще", ніж сучасні технології акумуляторів для електромобілів. Однак генеральний директор не сказав, коли компанія випустить електромобілі з твердотільними батареями на дороги.

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