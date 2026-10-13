Хакери зламали французькі супермаркети й нагріли холодильники до 50 градусів

Масштабна кібератака на мережі супермаркетів у Франції спричинила багатомільйонні збитки та загрожує дефіцитом продуктів. Хакери перехопили управління холодильними установками й дистанційно нагріли їх до 50 градусів Цельсія, знищивши тонни свіжої їжі.

Як хакери перетворили холодильники на печі

Як повідомляє видання RPP Noticias, зловмисники знайшли вразливість у спеціалізованому програмному забезпеченні, яке дозволяє роздрібним торговим мережам віддалено контролювати та регулювати роботу холодильних блоків. Звичайні комерційні морозильні камери виконують лише короткі нічні цикли автоматичного розморожування. Проте хакери відправили віддалені команди, які підняли температуру до максимуму та змусили обладнання безперервно випромінювати тепло.

У магазинах мережі Intermarché холодильні установки працювали за температури 50 градусів Цельсія протягом 6 годин поспіль. Данська компанія Danfoss, яка виробляє ці компоненти, пояснила, що атака зачепила старі моделі пристроїв. Устаткування застаріло, і його система безпеки більше не підтримувала необхідні оновлення для усунення загрози. Компанія підкреслила, що раніше завчасно радила клієнтам перейти на технології нового покоління.

Атакувати обладнання, необхідне для збереження свіжих продуктів і продовольчого забезпечення французів, – це надзвичайно серйозно та безпрецедентно. Це неприпустимо,

– прокоментував виконавчий голова Coopérative U Домінік Шельшер.

Наслідки для Франції та масштабне розслідування

Керівництво ритейлерів вже назвало подію масштабною катастрофою, яка оголила кричущу вразливість критичної інфраструктури постачання продуктів.

Якщо Франція не отримує поставок через свої супермаркети, народ голодуватиме, а голодний народ іде на революцію. Це буде катастрофою,

– заявив президент групи Les Mousquetaires Тьєррі Котійяр.

Прокуратура Парижа вже відкрила офіційне кримінальне провадження за фактом кіберзлочину. Влада розцінює це як великомасштабну хакерську атаку на харчову дистрибуцію країни. Одночасно прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню доручив Національному агентству з безпеки інформаційних систем (ANSSI) провести ретельну експертизу. Фахівці мають встановити розподіл відповідальності між розробником програмного забезпечення та мережами супермаркетів.

Хвиля кібератак накрила сусідні країни

Паралельно з подіями у Франції ритейл-конгломерат Ahold Delhaize підтвердив серйозні проблеми з кібербезпекою у своїх операційних мережах у Бельгії та Нідерландах. Щоб упередити поширення загрози, компанія вимкнула декілька цифрових систем.

Це вимушене рішення спричинило зупинку платформ електронної комерції та кур'єрської доставки в мережі Albert Heijn, а також призвело до збоїв у роботі електронних цінників та заблокувало каси самообслуговування. Попри те, що фізичні супермаркети продовжили працювати, Нідерландська телерадіомовна корпорація NOS повідомила про ризик виникнення порожніх полиць у магазинах через проблеми з поповненням товарних запасів. Генеральна директорка Albert Heijn Маргарет Верстеден-Ван Дайн також підтвердила наявність високих ризиків для логістики.