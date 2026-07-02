СБУ відбила понад 16 тисяч кібератак РФ: хто став головною мішенню хакерів

Від початку повномасштабного вторгнення російські хакери здійснили понад 16 тисяч кібератак на українську інфраструктуру. Однією з пріоритетних цілей ворога стали засоби масової інформації, які зазнають масованих DDoS-атак та фішингових кампаній.

Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ бригадний генерал Володимир Карастельов розповів, що з 24 лютого 2022 року Росія суттєво наростила інтенсивність ударів у цифровому просторі. СБУ нейтралізувала понад 16 тисяч критичних кіберинцидентів. Окрім держорганів, оборонних та фінансових установ, під прицілом ворога постійно перебувають засоби масової інформації, повідомила Служба безпеки України на своєму сайті.

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Як хакери атакують українські телеканали?

Російські зловмисники використовують різні методи для знищення або захоплення українських ресурсів. Найчастіше вони вдаються до DDoS-атак і фішингу.

DDoS-атаки: у 2026 році хакери три години штурмували один із загальнонаціональних телеканалів. Ботмережа генерувала до 200 тисяч запитів щохвилини з Азії, Європи та США. Зловмисники імітували дії реальних користувачів, щоб "покласти" сервер. Кіберфахівці СБУ вчасно відбили атаку, і сайт продовжив роботу.

у 2026 році хакери три години штурмували один із загальнонаціональних телеканалів. Ботмережа генерувала до 200 тисяч запитів щохвилини з Азії, Європи та США. Зловмисники імітували дії реальних користувачів, щоб "покласти" сервер. Кіберфахівці СБУ вчасно відбили атаку, і сайт продовжив роботу. Фішинг: у 2025 році ворог намагався зламати іншу провідну телегрупу. Хакери розіслали фішингові листи та намагалися проникнути через суміжну інфраструктуру. Метою було захоплення ефіру чи сайту для трансляції російської пропаганди. СБУ завадила цим планам.

DDoS-атака – це штучне перевантаження сайту мільйонами фальшивих запитів, через що він стає недоступним. Фішинг – це маскування під надійні джерела (наприклад, листи від колег чи банків) для викрадення паролів та отримання доступу до систем.

Як СБУ та Нацрада захищають регіональні ЗМІ?

Для захисту інформаційного простору СБУ разом із Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення запустили спільний проєкт. Його мета – навчити регіональні редакції самостійно виявляти загрози та захищати свої ресурси.

Голова Нацради Ольга Герасим'юк наголосила, що медіа мають бути готовими до атак і вміти забезпечувати безперервну роботу навіть в умовах війни. Для цього у 2026 році фахівці провели практичні тренінги на 20 регіональних майданчиках у 21 області України. Навчання пройшли майже 450 медійників: журналісти, редактори, керівники та техспеціалісти.

СБУ створила спеціальні регіональні центри кібербезпеки в усіх областях України. Вони допомагають виявляти вразливості та захищати критичну інфраструктуру на місцях. У березні 2026 року Нацрада та СБУ офіційно закріпили цю співпрацю меморандумом.