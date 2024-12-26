Шахрайські схеми у святковий сезон: як захистити себе та близьких

Різдвяні й новорічні свята – гарячий сезон не лише для родинних зустрічей та подарунків, а й для кіберзлочинців. Статистика свідчить: кількість шахрайських атак у грудні зростає на 35-40% порівняно з іншими місяцями року. Експерти з кібербезпеки попереджають: потрібно бути особливо обережними при онлайн-покупках та використанні інтернет-банкінгу.

Наприклад, згідно зі статистикою сервісу кібербезпеки: в травні Tet класифікував як спам 44% усіх листів, то в листопаді цей відсоток становив понад 70. Керівниця сервісів кібербезпеки компанії Tet Айга Боканова розповіла 24 Каналу, що придумали шахраї цього зимового сезону? Загалом, асортимент "схем" не змінний, на свята лише посилюється їх активність.

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Фальшиві інтернет-магазини

У святковий період з'являється безліч сайтів, які пропонують неймовірно низькі ціни на популярні подарунки. Насправді це так звані "фейкові крамниці", створені для того, щоб виманити гроші з довірливих покупців. Що відрізняє такі сайти? Занадто низькі ціни, відсутність контактної інформації, новий домен або домен, який схожий на відомий магазин з доброю репутацією, часто схожий дизайн сторінок.

Шахрайські повідомлення про знижки

У месенджерах та електронній пошті масово розсилають фейкові промокоди та запрошення на "закриті" розпродажі. Клікнувши на таке посилання, користувач може встановити на свій пристрій шкідливе програмне забезпечення або втратити гроші. Годі й казати, що ніяких товарів покупець не отримає.

"Повідомлення" від Telegram чи Viber

Майже кожен вже отримував ці повідомлення з дуже цікавим закликом на кшталт: "Виграй приз", "Проголосуй за фото" і посилання. В жодному разі не переходьте за таким посиланням – мінімум, є ризик втратити свій акаунт, а максимум – це може закінчитися зламом та зараженням пристроїв.

Розсилки на сайтах з розміщення оголошень

Схожа схема, коли ви у повідомленні отримуєте текст "Не бачу фотографій товарів, надішліть фото на…." і далі йде посилання. Сайти з розміщення оголошень дуже швидко блокують таких розсилачів, але якщо ви відкрили повідомлення – ніколи не переходьте за посиланням, швидше за все воно шкідливе.

Шахрайські повідомлення про доставку

Зловмисники надсилають повідомлення або листи нібито від служб доставки з проханням сплатити додаткові послуги або перейти за посиланням для отримання "посилки". Насправді це спроба отримати доступ до особистих даних.

Правила безпечного онлайн-шопінгу

Щоб ваш святковий шопінг був справді подарунком, дотримуйтесь декількох правил та будьте пильними. Навіть додаткова увага та перевірка часто дозволяє помітити та запідозрити шахрайство і не попастися на гачок кіберзлочинців.

Отже, перше правило – не спішіть . Зловмисники грають на емоціях та затягують в пастку своїми фразами "Залишилося лише 50 штук!", "Розпродаж тримає тільки пів години" і так далі. Не приймайте рішення занадто швидко, дайте собі час заспокоїтися від першої емоції "Хочу!" та прийняти усвідомлене рішення.

. Зловмисники грають на емоціях та затягують в пастку своїми фразами "Залишилося лише 50 штук!", "Розпродаж тримає тільки пів години" і так далі. Не приймайте рішення занадто швидко, дайте собі час заспокоїтися від першої емоції "Хочу!" та прийняти усвідомлене рішення. Друге правило – ретельно перевіряйте сайт, застосунок, будь-яку онлайн-точку контакту з магазином . Перевірте домен, зверніть увагу на наявність контактної інформації, перевірте коректність описів, перевірте, чи є на сайті відгуки. Особливо зверніть увагу на те, чи підтримує сайт онлайн-платежі через відомі платіжні системи та чи підтримує доставку. Якщо, умовно, серед способів оплати тільки оплата на картку за номером – подумайте двічі.

. Перевірте домен, зверніть увагу на наявність контактної інформації, перевірте коректність описів, перевірте, чи є на сайті відгуки. Особливо зверніть увагу на те, чи підтримує сайт онлайн-платежі через відомі платіжні системи та чи підтримує доставку. Якщо, умовно, серед способів оплати тільки оплата на картку за номером – подумайте двічі. Третє правило стосується вже вибору магазину – перевіряйте репутацію магазину , читайте відгуки на незалежних майданчиках. Обирайте свідомо.

, читайте відгуки на незалежних майданчиках. Обирайте свідомо. Четверте правило стосовно онлайн-платежів – використовуйте роздільні картки для онлайн-покупок та інших платежів . В застосунку банку активуйте додаткові підтвердження перед списанням, щоб навіть коли ви введете дані карти, ви мусили відкрити свій онлайн-банк і побачили, куди відправляться ваші гроші. Якщо ви можете використовувати оплату через системи Apple Pay чи Google Pay, використовуйте їх замість того, щоб вводити дані картки і особливо CVV-код на сайті. І найважливіше – ніколи не зберігайте свої дані в пам’яті браузера! Ні дані карток, ні свої паролі.

. В застосунку банку активуйте додаткові підтвердження перед списанням, щоб навіть коли ви введете дані карти, ви мусили відкрити свій онлайн-банк і побачили, куди відправляться ваші гроші. Якщо ви можете використовувати оплату через системи Apple Pay чи Google Pay, використовуйте їх замість того, щоб вводити дані картки і особливо CVV-код на сайті. І найважливіше – ніколи не зберігайте свої дані в пам’яті браузера! Ні дані карток, ні свої паролі. П’яте правило – максимальна уважність до електронної пошти. Шахраї з допомогою ШІ тепер вміють писати листи, які майже не відрізниш від реальних – зберігають стиль, не роблять помилок. Більшість спаму зараз відразу потрапляє в спам-фільтр, але якщо якийсь лист і пройде – видаляйте його, не відкриваючи. Не натискайте на посилання, не завантажуйте файлів. Кожна ця дія може призвести до інсталювання на пристрій шкідливого програмного забезпечення, яке потім буде зливати ваші персональні дані чи взагалі – заблокує ваш комп’ютер, або смартфон.

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Ці прості правила для кожного допоможуть зберегти свої нерви та гроші під час святкового онлайн-шопінгу. Користуйтесь і будьте пильні!