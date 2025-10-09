Верховна Рада щойно підтримала законопроєкт №12349, який передбачає створення Кіберсил як нового окремого роду військ у складі Збройних Сил України. Це рішення є логічним продовженням зусиль з протидії ворожій кіберагресії, які вже понад три роки забезпечують підрозділи кіберборотьби ЗСУ. Кіберсили стануть головним органом, відповідальним за планування і проведення військових кібероперацій.

Чим займатимуться Кіберсили ЗСУ?

Кіберсили будуть органом військового управління, що входить до структури ЗСУ. Вони є головним органом, на який покладається підготовка та проведення військових заходів кібероборони. При цьому сам кіберпростір визнається окремою операційною площиною нарівні з суходолом, морем, повітрям та космосом. Згідно з положеннями закону, який поки що пройшов лише перше читання, Кіберсили виконуватимуть завдання, спрямовані на захист суверенітету країни, пише 24 Канал з посиланням на проєкт закону, опублікований на сайті Верховної Ради України.

Основні функції та завдання Кіберсил ЗСУ:

Кібероборона та захист суверенітету . Першочерговим завданням є підготовка та проведення військових заходів кібероборони (військових кібероперацій), а також захист недоторканості та суверенітету України у кіберпросторі.

. Першочерговим завданням є підготовка та проведення військових заходів кібероборони (військових кібероперацій), а також захист недоторканості та суверенітету України у кіберпросторі. Спеціальна розвідка . Кіберсили здійснюватимуть спеціальну розвідку та інші спеціальні заходи для підготовки і проведення військових кібероперацій.

. Кіберсили здійснюватимуть спеціальну розвідку та інші спеціальні заходи для підготовки і проведення військових кібероперацій. Стримування агресії . В мирний час Кіберсили відповідають за стримування агресії в кіберпросторі. В особливий період вони надають відсіч агресору відповідно до планів, які затверджує Головнокомандувач ЗСУ.

. В мирний час Кіберсили відповідають за стримування агресії в кіберпросторі. В особливий період вони надають відсіч агресору відповідно до планів, які затверджує Головнокомандувач ЗСУ. Кіберзахист оборонної сфери . До компетенції нової структури також належатиме захист комунікацій, комп'ютерних систем і технологічних процесів, що використовуються в оборонній сфері.

. До компетенції нової структури також належатиме захист комунікацій, комп'ютерних систем і технологічних процесів, що використовуються в оборонній сфері. Операції в спектрі. Кіберсили відповідають за підготовку та ведення військових кібероперацій в електромагнітному спектрі.

Міжнародна співпраця. Вони здійснюватимуть військову співпрацю з НАТО, іноземними державами та міжнародними організаціями з питань безпеки кіберпростору та спільного захисту від загроз воєнного характеру, пише АрміяInform.

Хто зможе потрапити до нової структури?

До структури Кіберсил входять: орган військового управління, військові частини (безпосереднього та об'єднаного підпорядкування), а також військово-навчальні, наукові заклади та державна дослідницька інфраструктура кібероборони. До останньої належать лабораторії та полігони для аналізу шкідливого програмного забезпечення, атрибуції кібератак та наукових розробок.

Для ефективної кібероборони Кіберсили зможуть залучати сили та засоби інших складових Сил оборони, а також тісно співпрацювати з ІТ-компаніями, фізичними особами, волонтерськими та громадськими організаціями.

Закон передбачає можливість формування військового резерву Кіберсил, до якого можуть бути оперативно залучені громадяни України, іноземці та особи без громадянства, навіть у мирний час. Вони не набуватимуть статусу військовослужбовця і будуть виконувати завдання відповідно до укладеного контракту. Приймання на службу до резерву відбуватиметься після професійно-психологічного відбору та перевірки професійних знань.

Особливою умовою проходження служби у складі військового оперативного резерву Кіберсил є можливість віддаленого виконання обов’язків з будь-якої точки світу на підставі відповідного наказу командира.

Зазначимо, що закон ще не прийнято остаточно. У разі успішного голосування Кіберсили діятимуть під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ та під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача – Президента України.