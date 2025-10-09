Верховная Рада поддержала законопроект №12349, который предусматривает создание Киберсил как отдельного рода войск в составе ВСУ. Это решение является логическим продолжением усилий по противодействию вражеской киберагрессии, которые уже более трех лет обеспечивают подразделения киберборьбы ВСУ. Киберсилы станут главным органом, ответственным за планирование и проведение военных киберопераций.

Чем будут заниматься Киберсилы ВСУ?

Киберсилы будут органом военного управления, входящим в структуру ВСУ. Они являются главным органом, на который возлагается подготовка и проведение военных мероприятий киберобороны. При этом само киберпространство признается отдельной операционной плоскостью наравне с сушей, морем, воздухом и космосом. Согласно положениям закона, который пока прошел только первое чтение, Киберсилы будут выполнять задачи, направленные на защиту суверенитета страны, пишет 24 Канал со ссылкой на проект закона, опубликованный на сайте Верховной Рады Украины.

Смотрите также Прорывная технология SHIELD защищает дроны от кибератак

Основные функции и задачи Киберсил ВСУ:

Кибероборона и защита суверенитета . Первоочередной задачей является подготовка и проведение военных мероприятий киберобороны (военных киберопераций), а также защита неприкосновенности и суверенитета Украины в киберпространстве.

. Первоочередной задачей является подготовка и проведение военных мероприятий киберобороны (военных киберопераций), а также защита неприкосновенности и суверенитета Украины в киберпространстве. Специальная разведка . Киберсилы будут осуществлять специальную разведку и другие специальные мероприятия для подготовки и проведения военных киберопераций.

. Киберсилы будут осуществлять специальную разведку и другие специальные мероприятия для подготовки и проведения военных киберопераций. Сдерживание агрессии . В мирное время Киберсилы отвечают за сдерживание агрессии в киберпространстве. В особый период они оказывают отпор агрессору в соответствии с планами, которые утверждает Главнокомандующий ВСУ.

. В мирное время Киберсилы отвечают за сдерживание агрессии в киберпространстве. В особый период они оказывают отпор агрессору в соответствии с планами, которые утверждает Главнокомандующий ВСУ. Киберзащита оборонной сферы . К компетенции новой структуры также будет принадлежать защита коммуникаций, компьютерных систем и технологических процессов, используемых в оборонной сфере.

. К компетенции новой структуры также будет принадлежать защита коммуникаций, компьютерных систем и технологических процессов, используемых в оборонной сфере. Операции в спектре. Киберсилы отвечают за подготовку и ведение военных киберопераций в электромагнитном спектре.

Международное сотрудничество. Они будут осуществлять военное сотрудничество с НАТО, иностранными государствами и международными организациями по вопросам безопасности киберпространства и совместной защиты от угроз военного характера, пишет АрмияInform.

Кто сможет попасть в новую структуру?

В структуру Киберсил входят: орган военного управления, воинские части (непосредственного и объединенного подчинения), а также военно-учебные, научные учреждения и государственная исследовательская инфраструктура киберобороны. К последней относятся лаборатории и полигоны для анализа вредоносного программного обеспечения, атрибуции кибератак и научных разработок.

Для эффективной киберобороны Киберсилы смогут привлекать силы и средства других составляющих Сил обороны, а также тесно сотрудничать с ИТ-компаниями, физическими лицами, волонтерскими и общественными организациями.

Закон предусматривает возможность формирования военного резерва Киберсил, к которому могут быть оперативно привлечены граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, даже в мирное время. Они не будут приобретать статус военнослужащего и будут выполнять задачи в соответствии с заключенным контрактом. Прием на службу в резерв будет происходить после профессионально-психологического отбора и проверки профессиональных знаний.

Особым условием прохождения службы в составе военного оперативного резерва Киберсил является возможность удаленного выполнения обязанностей из любой точки мира на основании соответствующего приказа командира.

Отметим, что закон еще не принят окончательно. В случае успешного голосования Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ и под общим руководством Верховного Главнокомандующего – Президента Украины.