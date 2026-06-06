Один сайт може коштувати бізнесу репутації: як працює цифрове захоплення доменів

Кількість випадків незаконного використання чужих брендів у доменних іменах продовжує зростати. Для багатьох компаній проблема вже давно вийшла за межі маркетингу та перетворилася на серйозний виклик для кібербезпеки.

Цифрове захоплення доменів, або cybersquatting, залишається однією з найпоширеніших схем інтернет-шахрайства. Йдеться про реєстрацію доменних імен, які імітують відомі бренди та використовуються для отримання прибутку за рахунок чужої репутації. Про це пише Techradar.

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Чому цифрове захоплення доменів стає дедалі небезпечнішим?

За словами генерального директора компанії Decodo Вайдотаса Юкніса, проблема стала особливо помітною після ребрендингу компанії. До квітня 2025 року бізнес працював під назвою Smartproxy, однак ще до зміни бренду шахраї встигли зареєструвати домени smartproxy.org і smartproxy.cn.

Ці ресурси використовували відому назву для продажу послуг, які не мали жодного стосунку до справжньої компанії. Після ребрендингу ситуація лише ускладнилася, адже значна частина користувачів продовжувала шукати старий бренд і потрапляла на сайти-двійники.

За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), у 2025 році було розглянуто 6282 суперечки щодо доменних імен. Це стало рекордним показником за всю історію організації. Водночас кількість випадків кіберсквотингу зросла на 68% порівняно з 2020 роком.

Які схеми використовують зловмисники?

Експерти виділяють кілька основних типів цифрового захоплення доменів.

Найпоширеніший варіант - typosquatting. У цьому випадку шахраї реєструють домени з навмисними помилками в популярних адресах. Наприклад, користувач може випадково перейти на gooogle.com замість google.com.

Інший метод отримав назву combosquatting. До назви відомого бренду додаються слова на кшталт "login", "deals" або інші популярні запити, що створює враження офіційного ресурсу. Також активно використовується TLD-squatting. Шахраї займають однакові назви брендів у різних доменних зонах, зокрема .org, .net, .io або .ai.

Окрему загрозу становлять гомографічні атаки. У таких випадках застосовуються символи з інших алфавітів, які зовні майже не відрізняються від латинських літер. Наприклад, кирилична "а" може замінити латинську "a", а користувач навіть не помітить підміни.

Що показало розслідування навколо підробленого Smartproxy?

Ситуація навколо домену smartproxy.org привернула увагу незалежних дослідників із Proxyway. Вони придбали звичайний тижневий тариф на сервісі та проаналізували роботу його мережі.

Протягом тижня через систему було надіслано близько 6,96 мільйона HTTP-запитів. Після обробки результатів дослідники виявили понад 2 мільйони унікальних IP-адрес.

Далі отримані дані порівняли з великою базою мережі IPIDEA, яка містила понад 16,1 мільйона перевірених вузлів. Цю базу сформував віцепрезидент із досліджень компанії DataDome Антуан Вастель.

Аналіз показав, що 773 087 IP-адрес були присутні одночасно в обох наборах даних. Це становило 38,21% від усієї вибірки smartproxy.org.

На думку дослідників, такий рівень збігу навряд чи можна пояснити випадковістю. У звіті зазначається, що незалежні мережі житлових проксі зазвичай не демонструють настільки високого перетину IP-адрес. Це може свідчити про використання спільної інфраструктури або одного джерела постачання ресурсів.

Як бізнесу захиститися від цифрового захоплення доменів?

Фахівці рекомендують застосовувати комплексний підхід до захисту бренду.

Перший крок - постійний моніторинг нових доменних реєстрацій. Компаніям варто налаштовувати автоматичні сповіщення про появу схожих доменів, згадок бренду в пошукових системах і нових SSL-сертифікатів, які містять назву компанії. Другий напрямок - превентивна реєстрація доменів. Бізнесу доцільно заздалегідь викупити найпоширеніші варіанти написання своєї назви, а також основні доменні зони та локальні домени для країн присутності.

Третій інструмент - юридичний захист. До нього належать реєстрація торговельної марки, направлення офіційних претензій власникам підроблених ресурсів і звернення до реєстраторів доменів зі скаргами на порушення.

Не менш важливо контролювати результати пошуку. Офіційні сайти компанії повинні займати найвищі позиції за брендовими запитами. Для цього необхідно регулярно оновлювати інформацію про бренд, використовувати структуровані дані та підтримувати верифіковані профілі в соціальних мережах.

Останній елемент захисту - постійна комунікація з клієнтами. Бізнесу рекомендують інформувати користувачів про офіційні домени через електронні розсилки, повідомлення на сайті, довідкові центри та соціальні мережі.

Проблема вже стосується не лише маркетингу

На думку Вайдотаса Юкніса, цифрове захоплення доменів сьогодні варто розглядати насамперед як питання кібербезпеки. Підроблений сайт здатний не лише перехоплювати клієнтів, а й збирати облікові дані, поширювати шкідливе програмне забезпечення та залучати користувачів до сумнівної інфраструктури.

Додаткові ризики створює використання великих мереж проксі-серверів. Після дій Google проти мережі IPIDEA, яка використовувалася операторами проксі-сервісів, на ринку виникли нові питання щодо прозорості походження таких ресурсів і їхніх партнерських зв'язків.

Експерти наголошують: компаніям варто контролювати не лише власні домени, а й увесь цифровий ланцюг постачання послуг. У сучасному інтернеті підроблений сайт може стати не просто репутаційною проблемою, а повноцінним інструментом кіберзлочинності.