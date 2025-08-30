Науковці знайшли несподіваного союзника у вивченні Світового океану. Ним стали звичайні медузи, яких за допомогою мікрочипів перетворюють на керованих біороботів. Ця технологія може відкрити доступ до найглибших і найменш досліджених куточків нашої планети, які раніше були недосяжними для традиційних підводних апаратів.

Як саме вчені керують медузами та навіщо це потрібно?

Близько 80% Світового океану залишаються недослідженими, а його темні глибини є одним із найбільш таємничих і маловивчених середовищ на Землі. Використання підводних човнів чи роботизованих апаратів для цих цілей є надзвичайно дорогим і технічно складним завданням. Саме тому дослідники звернули увагу на медуз – істот, які існують понад 500 мільйонів років і досконало пристосувалися до життя у воді, пише 24 Канал з посиланням на Physical Review Fluids.

Ідея полягає в тому, щоб перетворити живих медуз на "біогібридні" пристрої або "кіборгів". Для цього до їхніх тіл кріплять мініатюрні мікроелектронні контролери, схожі на кардіостимулятори. Ці пристрої посилають слабкі електричні імпульси, які стимулюють плавальні м'язи медузи, дозволяючи вченим скеровувати рух у потрібному напрямку. У результаті такого втручання медузи можуть плавати приблизно втричі швидше, ніж зазвичай, витрачаючи при цьому в 10-1000 разів менше енергії, ніж сучасні роботизовані аналоги. Основну енергію для руху вони, як і раніше, отримують з їжі в океані.

Цей підхід має кілька значних переваг:

Медузи є одними з найбільш енергоефективних плавців на планеті.

Їхнє тіло не має кісток, а нервова система дуже примітивна – у них відсутній мозок та больові рецептори, що знімає певні етичні питання щодо втручання.

Крім того, ці істоти здатні виживати в різноманітних умовах і опускатися на величезну глибину. Їх знаходили навіть у Маріанській западині, найглибшій точці океану.

Дослідницькі групи з різних країн уже досягли успіхів у цьому напрямку. Команда інженерки Ніколь Сюй з Університету Колорадо в Боулдері успішно провела випробування в неглибоких водах біля узбережжя Массачусетсу. Водночас науковці з японського Університету Тохоку пішли ще далі. Вони використовують штучний інтелект для прогнозування й точного керування рухами медуз, використовуючи їхню природну ефективність, відточену мільйонами років еволюції.

Основна мета проєкту – "демократизувати" дослідження океану, зробивши його дешевшим і доступнішим. Оснащені мініатюрними датчиками, кіборги-медузи зможуть збирати дані про температуру, солоність і кислотність води, відстежувати розливи нафти та стан коралових рифів. Це особливо важливо в умовах глобальних кліматичних змін, які суттєво впливають на океанічні екосистеми.

Хоча технологія ще перебуває на стадії тестування в лабораторіях і на мілководді, вчені сподіваються, що незабаром ці незвичайні роботи допоможуть розкрити таємниці, які приховують океанські глибини.