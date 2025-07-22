Як Walker S2 досягає безперервної роботи?

Walker S2 за розміром і вагою можна порівняти з невисокою дорослою людиною – його зріст становить 162 сантиметри, а вага – 43 кілограми. Він оснащений подвійною системою літієвих акумуляторів на 48 вольтів, що дозволяє йому ходити протягом двох годин або стояти чотири години на одному заряді. Водночас повна зарядка кожної батареї триває значно менше – 90 хвилин, пише 24 Канал з посиланням на CnEVPost. Це означає, що він може лишатися в роботі без пауз, просто періодично змінюючи свої батареї, а старі відправляючи на зарядку.

Дивіться також Китай провів перший у світі турнір з боксу для роботів

Ключовою інновацією є вміння робота самостійно обслуговувати себе. Коли заряд батареї закінчується, він підходить до зарядної станції, повертається до неї спиною, повертає свої роборуки назад, виймає розряджений акумулятор зі спини й ставить його у вільний слот для зарядки. Після цього бере повністю заряджений акумулятор і встановлює його на порожнє місце. Весь процес займає всього кілька секунд.

Як виглядає процес заміни розрядженого акумулятора на новий: відео

Представники UBTECH зазначають, що робот сам аналізує рівень заряду та вирішує, чи потрібно міняти батарею, залежно від пріоритетності поточних завдань.

Walker S2 має 20 ступенів свободи рухів, підтримує Wi-Fi та Bluetooth і призначений для використання на заводах або для зустрічі клієнтів у громадських місцях. Цікаво, що демонстрація відбувалася на фоні автомобільного заводу, але невідомо, чи цей робот уже десь працює.