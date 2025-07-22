Как Walker S2 достигает непрерывной работы?

Walker S2 по размеру и весу сопоставим с невысоким взрослым человеком – его рост составляет 162 сантиметра, а вес – 43 килограмма. Он оснащен двойной системой литиевых аккумуляторов на 48 вольт, что позволяет ему ходить в течение двух часов или стоять четыре часа на одном заряде. В то же время полная зарядка каждой батареи длится значительно меньше – 90 минут, пишет 24 Канал со ссылкой на CnEVPost. Это означает, что он может оставаться в работе без пауз, просто периодически меняя свои батареи, а старые отправляя на зарядку.

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Ключевой инновацией является умение робота самостоятельно обслуживать себя. Когда заряд батареи заканчивается, он подходит к зарядной станции, поворачивается к ней спиной, возвращает свои роборуки назад, вынимает разряженный аккумулятор со спины и ставит его в свободный слот для зарядки. После этого берет полностью заряженный аккумулятор и устанавливает его на пустое место. Весь процесс занимает всего несколько секунд.

Как выглядит процесс замены разряженного аккумулятора на новый: видео

Представители UBTECH отмечают, что робот сам анализирует уровень заряда и решает, нужно ли менять батарею, в зависимости от приоритетности текущих задач.

Walker S2 имеет 20 степеней свободы движений, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и предназначен для использования на заводах или для встречи клиентов в общественных местах. Интересно, что демонстрация происходила на фоне автомобильного завода, но неизвестно, или этот робот уже где-то работает.