На цьому тижні в інтерв'ю CNBC Маск заявив, що вже восени цього року на заводах Tesla працюватимуть "тисячі роботів Optimus", інформує 24 Канал. Як і багато інших обіцянок бізнесмена, ця звучить амбітно й далека від поточних реалій.

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Скептицизм щодо цієї ідеї висловлюють навіть колишні співробітники компанії. Зокрема, Кріс Вальті, перший керівник проєкту Optimus у Tesla, який залишив компанію у 2022 році, вважає, що людиноподібна форма роботів – невдала для заводських умов.

Це неефективна форма. Більшість завдань на виробництві є дуже повторюваними, і для них критична швидкість виконання. А людська форма еволюціонувала, щоби рятуватись від хижаків, а не для рутинної праці. Тож навіщо використовувати систему, що не пристосована до повторюваних дій, саме для таких дій?

– пояснює Вальті.

Попри гучні заяви, реальний прогрес Optimus викликає сумніви. Під час презентації Tesla "We, Robot" у жовтні роботи лише розмовляли з гостями й наливали напої. Пізніше з'ясувалося, що всі дії виконувались під дистанційним керуванням працівників компанії.

Ще один відеоролик, у якому робот нібито складав футболку, також виявився інсценованим: за кілька метрів стояв оператор, який керував процесом вручну.

Додатковим викликом для виробництва роботів можуть стати нові торгівельні обмеження. Маск заявив, що заплановані США мита на китайську продукцію можуть завдати шкоди ланцюгам постачання Tesla.

Сам Вальті, залишивши Tesla, заснував компанію Mytra, яка розробляє простіші рішення – роботизовані платформи прямокутної форми для транспортування палет на складах. Вони не схожі на людей, зате ефективні у виконанні конкретних завдань.

На думку Вальті, створення людиноподібних роботів – значно складніше інженерне завдання, ніж розробка безпілотних авто. А зважаючи на те, що Tesla досі не змогла реалізувати повністю автономне керування, перспектива повністю автономного Optimus виглядає ще більш віддаленою.

Тим часом Tesla вчить роботів готувати та прибирати. Компанія показала свіже відео з новими навичками Optimus, однак важко зрозуміти наскільки це правдиво, особливо з огляду на нещодавні викриття.