На сторінці Tesla в X з’явились відео з роботами, які підмітають сміття щіткою та совком, користуються пилососом і витирають поверхні, інформує 24 Канал.

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Компанія супроводила відео підписом – "Насправді я не тільки танцюю цілий день", посилаючись на минулий ролик в якому Optimus показав енергійний танець.

У відео робот також готує їжу на газовій плиті, перемішуючи інгредієнти в каструлі лопаткою. Усе це демонструє потенціал Optimus як домашнього помічника майбутнього.

Як навчаються роботи Optimus

Керівник команди розробників Optimus Мілан Ковач розповів у X, що навчають роботів за допомогою відкритих відео. Йдеться про навчання через нейромережі, які опрацьовують відео, зняті людьми від першої особи. Це значно пришвидшує процес, адже раніше для кожної дії потрібен був оператор із набором сенсорів і камер, якого робот мав копіювати.

Наступним етапом стане впровадження навчання з підкріпленням, де робот самостійно вчитиметься виконувати завдання методом спроб і помилок. Для пришвидшення навчального процесу планують використовувати також моделювання, що дозволяє тренувати штучний інтелект навіть без фізичного робота.

Ілон Маск заявив, що в майбутньому виробництво роботів може стати для Tesla важливішим за випуск електромобілів. Один із роботів Optimus має вирушити на Марс уже наприкінці наступного року на борту ракети Starship, яку створює ще одна компанія Маска – SpaceX.