Попри активну політичну діяльність, Ілон Маск не забуває про амбітні проєкти Tesla, одним із яких є створення роботів-гуманоїдів Optimus, інформує 24 Канал.

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У короткому відео, яке Маск опублікував у соціальній мережі X, робот демонструє синхронні рухи рук і ніг у ритмічному танці, навіть підстрибує, не втрачаючи балансу під час виконання складних па.

Цікаво, що в кадрі видно захисний трос, однак він висить вільно, не підтримуючи робота під час рухів. Це свідчить про те, що трос використовується лише як запобіжний засіб у разі падіння, але не допомагає підтримувати рівновагу під час танцю.

Розвиток Optimus та плани на майбутнє

Роботи другого покоління Optimus були вперше продемонстровані у грудні 2023 року. Відтоді компанія Tesla постійно вдосконалює їхнє програмне забезпечення. За словами Ілона Маска, танцювальний номер, який продемонстрував робот, став можливим завдяки методу навчання з підкріпленням (Reinforcement Learning, RL).

Цей підхід базується на випробуваннях та помилках, що дозволяє машині поступово відпрацьовувати найефективніші рухи.

Маск також підтвердив, що наприкінці наступного року подібний робот буде відправлений на Марс на борту космічного корабля SpaceX Starship. Це відповідає попереднім обіцянкам мільярдера щодо використання Optimus у космічних місіях.

Нагадаємо, що напередодні Маск запустив на повну потужність свій суперкомп'ютер Colossus для ШІ. Він потребує енергії, якою можна було би живити велике місто.