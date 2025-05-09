Майданчик отримуватиме 150 МВт від Memphis Light, Gas and Water (MLGW) та Tennessee Valley Authority (TVA), а ще стільки ж – від акумуляторів Tesla Megapack, які слугуватимуть резервним джерелом живлення у разі відключення електроенергії або під час пікових навантажень, інформує 24 Канал.

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Кластер штучного інтелекту Ілона Маска розпочав роботу в липні минулого року зі 100 тисячами прискорювачів Nvidia H100; обладнання було встановлене на майданчику за 19 днів, хоча за звичайних обставин це б зайняло чотири роки, як тоді зазначав генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Через високу швидкість розгортання довелося вдатися до деяких технічних хитрощів – зокрема, запустити систему без підключення до електромережі: на майданчику встановили газотурбінні генератори. Спочатку повідомлялося про 14 таких генераторів потужністю 2,5 МВт кожен, однак місцеві жителі говорили про наявність понад 35 одиниць.

Завершення першої фази проєкту означає, що суперкомп'ютер тепер може повністю працювати на енергії, яку постачає TVA. При цьому близько 60% цієї енергії генерується з відновлюваних джерел – гідроенергетики, сонячних і вітрових електростанцій, а також атомних електростанцій. Це дозволило xAI відключити приблизно половину генераторів, що тимчасово забезпечували роботу Colossus.

Водночас решта генераторів продовжуватиме працювати до запуску другої підстанції на 150 МВт, запланованого на цю осінь. Загальна потужність кластера складе 300 МВт – цього вистачить, щоб забезпечити електроенергією близько 300 тисяч домогосподарств. У TVA запевнили, що зможуть виконати свої зобов’язання без впливу на інших клієнтів.

Перші 100 тисяч прискорювачів Nvidia H100 були введені в експлуатацію на Colossus у липні 2024 року, а в лютому їх кількість зросла до 200 тисяч. Маск планує збільшити кількість прискорювачів до мільйона у довгостроковій перспективі.

Для цього об'єкт потребуватиме значно більшої потужності, і поки що залишається невідомим, чи зможе TVA забезпечити такі обсяги без перебоїв для місцевого населення.

А тим часом Meta відправила свій ШІ у космос, де він працюватиме без інтернету. Space Llama працює автономно, використовуючи технології Booz Allen, HPE та NVIDIA. Експеримент покликаний підвищити незалежність космічних місій від земних серверів, зменшуючи затримки та підвищуючи безпеку.