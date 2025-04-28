Яку ціль поставила перед собою компанія

Meta запустила свою модифіковану модель штучного інтелекту Llama 3.2 на Міжнародну космічну станцію (МКС) для проведення експериментів у космосі. Проєкт реалізується у партнерстві з компанією Booz Allen. Модель із відкритим вихідним кодом розгорнули на Національній лабораторії МКС, щоб перевірити, як ШІ може допомагати науковим місіям в умовах орбітальної ізоляції, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення Meta.

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Особливість Space Llama полягає в тому, що вона може працювати автономно – без доступу до інтернету, що критично важливо на борту станції. Оскільки повна версія моделі доступна відкрито, її можна інсталювати на локальне обладнання, що мінімізує залежність від земних серверів, зменшує затримки та підвищує безпеку обробки даних.

Розгортання Space Llama використовує кілька технологічних компонентів: фреймворк A2E2 (AI for Edge Environments) від Booz Allen, космічний комп’ютер HPE Spaceborne Computer-2, обчислювальні прискорювачі NVIDIA (CUDA, cuDNN, cuBLAS) та можливості візуального ШІ Llama vision від Meta. Система працює на компактному та енергоефективному обладнанні, схожому на те, що використовується в супутниках. Завдяки цьому час, необхідний для обробки завдань, скоротився з кількох хвилин до трохи більше однієї секунди.

Space Llama поєднує генеративний і мультимодальний штучний інтелект. Вона вміє створювати текст або зображення за підказками й обробляти різні типи даних – текст, зображення та аудіо. Практична користь полягає в тому, що дослідники можуть отримувати доступ до технічної документації та інструкцій без підключення до інтернету.

Цей експеримент став логічним продовженням роботи Booz Allen, яка в серпні 2024 року вже демонструвала використання великої мовної моделі на МКС через комп'ютер Spaceborne Computer-2. У листопаді того ж року Meta оголосила, що її вдосконалені моделі Llama стануть доступними для американських урядових і приватних партнерів.

За словами Білла Васса, головного технічного директора Booz Allen, космічні місії традиційно залежали від земної інфраструктури для обчислень і зв'язку, що обмежувало можливості. Space Llama дозволяє перенести обробку даних безпосередньо на орбіту, відкриваючи нові можливості для оперативного ремонту та обслуговування Національної лабораторії МКС, а також прокладає шлях для нових досягнень у космічній науці й дослідженнях.

Результати експерименту мають надати важливу інформацію для майбутніх місій на Місяць і Марс, а також можуть вплинути на розробку автономних систем для використання у віддалених або ізольованих середовищах на Землі.