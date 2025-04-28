Какую цель поставила перед собой компания

Meta запустила свою модифицированную модель искусственного интеллекта Llama 3.2 на Международную космическую станцию (МКС) для проведения экспериментов в космосе. Проект реализуется в партнерстве с компанией Booz Allen. Модель с открытым исходным кодом развернули на Национальной лаборатории МКС, чтобы проверить, как ИИ может помогать научным миссиям в условиях орбитальной изоляции, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление Meta.

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Особенность Space Llama заключается в том, что она может работать автономно – без доступа к интернету, что критически важно на борту станции. Поскольку полная версия модели доступна открыто, ее можно инсталлировать на локальное оборудование, что минимизирует зависимость от земных серверов, уменьшает задержки и повышает безопасность обработки данных.

Развертывание Space Llama использует несколько технологических компонентов: фреймворк A2E2 (AI for Edge Environments) от Booz Allen, космический компьютер HPE Spaceborne Computer-2, вычислительные ускорители NVIDIA (CUDA, cuDNN, cuBLAS) и возможности визуального ИИ Llama vision от Meta. Система работает на компактном и энергоэффективном оборудовании, похожем на то, что используется в спутниках. Благодаря этому время, необходимое для обработки задач, сократилось с нескольких минут до чуть более одной секунды.

Space Llama сочетает генеративный и мультимодальный искусственный интеллект. Она умеет создавать текст или изображения по подсказкам и обрабатывать различные типы данных – текст, изображения и аудио. Практическая польза заключается в том, что исследователи могут получать доступ к технической документации и инструкциям без подключения к интернету.

Этот эксперимент стал логическим продолжением работы Booz Allen, которая в августе 2024 года уже демонстрировала использование большой речевой модели на МКС через компьютер Spaceborne Computer-2. В ноябре того же года Meta объявила, что ее усовершенствованные модели Llama станут доступными для американских правительственных и частных партнеров.

По словам Билла Васса, главного технического директора Booz Allen, космические миссии традиционно зависели от земной инфраструктуры для вычислений и связи, что ограничивало возможности. Space Llama позволяет перенести обработку данных непосредственно на орбиту, открывая новые возможности для оперативного ремонта и обслуживания Национальной лаборатории МКС, а также прокладывает путь для новых достижений в космической науке и исследованиях.

Результаты эксперимента должны предоставить важную информацию для будущих миссий на Луну и Марс, а также могут повлиять на разработку автономных систем для использования в удаленных или изолированных средах на Земле.