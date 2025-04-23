Публика недовольна

Полет полностью женского экипажа в космос, который должен был стать знаковым достижением женщин в науке и технологиях, обернулся для Кэти Перри настоящим информационным кошмаром, когда ряд людей выбрали ее целью интернет-буллинга. Хотя вместе с ней участие в полете на корабле New Shepard от компании Blue Origin Джеффа Безоса приняли и другие женщины, большинство негатива полилось именно в сторону певицы. Вместо поддержки Перри получила волну критики, насмешек и откровенного пренебрежения как со стороны других знаменитостей, так и рядовых пользователей интернета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Главной претензией к поп-звезде стало то, что она пыталась подать свое коммерческое приключение как жест в поддержку женщин в космосе. Зато критики обвинили ее в циничном пиаре. На фоне политических изменений в NASA, где из-за политики администрации Трампа исчезают упоминания обо всем, чего достигли женщины в науке и космосе, аудитория упрекает Перри, что она ни словом не упомянула о попытках нового правительства стереть женские достижения и не осудила действия президента.

Дополнительно ей досталось за заявление, что полет якобы был "на благо Земли", хотя многие считают это ничем иным как развлечением для миллиардеров. Полет действительно стоит немалых денег, поэтому не каждый может себе его позволить.

Не обошли и экологическую составляющую – хотя ракета Blue Origin выбрасывает только водяной пар, ученые предупреждают о возможном вреде для озонового слоя.

А еще большее возмущение вызвало то, что Перри использовала путешествие как маркетинговый ход для продвижения своего тура: в капсуле она сняла видео с анонсом списка песен, которые споет.

После приземления разгорелась волна насмешек и нападок. Сеть фастфуда Wendy's иронично спросила, можно ли отправить Кэти Перри обратно. Многие присоединились, создавая многочисленные мемы и насмешливые шутки. Фото, где Перри целует землю, появилось в десятках шуток. Высмеяли и ее фразу о том, что "нет лучшего места, чем дом", хотя в невесомости она пробыла всего несколько минут.

Она сожалеет

Близкие к певице источники рассказали, что она очень жалеет, что поделилась этим событием с публикой, особенно видеозаписью изнутри капсулы. Она также жалеет, что взяла с собой символический цветок в память о дочери, ведь эта деталь также была высмеяна в СМИ.

Перри была настолько расстроена реакцией, что, по словам инсайдеров, предпочла бы, чтобы видео с полета вообще не появлялось.

Астронавтка или нет

Стоит также отметить, что после полета разгорелись бешеные дебаты вокруг того, можно ли считать Перри "настоящей астронавткой". После приземления она говорила с журналистами, и те прямо сказали ей, что теперь она настоящая астронавтка, на что певица ответила утвердительно.

Аудитория вцепилась за этот факт. В частности редакторы Википедии отказались включать ее в категорию астронавтов, объяснив это отсутствием тренировок и научных миссий. Даже министр транспорта США Шон Даффи публично заявил, что участницы полета не соответствуют никаким критериям FAA для астронавтов.

Актриса Оливия Уайлд назвала полет бессмысленным шоу, которое ничего не меняет для человечества, а модель Эмили Ратаковски – "отвратительной пародией". И хотя Перри пыталась придать путешествию глубокий смысл, аудитория увидела в этом лишь поверхностный и неискренний трюк.

Все это привело к тому, что даже несмотря на личные эмоции от полета, Кэти Перри сейчас испытывает сожаление из-за своего участия в этом событии. Она не отрицает, что путешествие изменило ее как человека, но признает: превращение этого опыта в публичное шоу было ошибкой, говорят инсайдеры.