Публіка незадоволена

Політ повністю жіночого екіпажу в космос, який мав стати знаковим здобутком жінок у науці та технологіях, обернувся для Кеті Перрі справжнім інформаційним кошмаром, коли низка людей обрала її ціллю інтернет-булінгу. Хоча разом із нею участь у польоті на кораблі New Shepard від компанії Blue Origin Джеффа Безоса взяли й інші жінки, більшість негативу полилося саме в бік співачки. Замість підтримки Перрі отримала хвилю критики, глузування й відвертої зневаги як з боку інших знаменитостей, так і пересічних користувачів інтернету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

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Головною претензією до поп-зірки стало те, що вона намагалася подати свою комерційну пригоду як жест на підтримку жінок у космосі. Натомість критики звинуватили її в цинічному піарі. На тлі політичних змін у NASA, де через політику адміністрації Трампа зникають згадки про все, чого досягли жінки в науці та космосі, аудиторія закидає Перрі, що вона жодним словом не згадала про спроби нового уряду стерти жіночі здобутки й не засудила дії президента.

Додатково їй дісталося за заяву, що політ нібито був "на благо Землі", хоча багато хто вважає це нічим іншим як розвагою для мільярдерів. Політ дійсно коштує чималих грошей, тому не кожен може собі його дозволити.

Не оминули й екологічну складову – хоча ракета Blue Origin викидає лише водяну пару, вчені попереджають про можливу шкоду для озонового шару.

А ще більше обурення викликало те, що Перрі використала подорож як маркетинговий хід для просування свого туру: у капсулі вона зняла відео з анонсом списку пісень, які заспіває.

Після приземлення розгорілася хвиля глузувань і нападок. Мережа фастфуду Wendy’s іронічно запитала, чи можна відправити Кеті Перрі назад. Багато хто приєднався, створюючи численні меми та глузливі жарти. Фото, де Перрі цілує землю, з'явилося в десятках жартів. Висміяли й її фразу про те, що "немає кращого місця, ніж дім", хоча в невагомості вона пробула всього кілька хвилин.

Вона шкодує

Близькі до співачки джерела розповіли, що вона дуже шкодує, що поділилася цією подією з публікою, особливо відеозаписом зсередини капсули. Вона також шкодує, що взяла з собою символічну квітку на згадку про доньку, адже ця деталь також була висміяна в ЗМІ.

Перрі була настільки засмучена реакцією, що, за словами інсайдерів, воліла б, щоб відео з польоту взагалі не з’являлося.

Астронавтка чи ні

Варто також зазначити, що після польоту розгорілися шалені дебати навколо того, чи можна вважати Перрі "справжньою астронавткою". Після приземлення вона говорила з журналістами, і ті прямо сказали їй, що тепер вона справжня астронавтка, на що співачка відповіла ствердно.

Аудиторія вчепилася за цей факт. Зокрема редактори Вікіпедії відмовилися включати її до категорії астронавтів, пояснивши це відсутністю тренувань і наукових місій. Навіть міністр транспорту США Шон Даффі публічно заявив, що учасниці польоту не відповідають жодним критеріям FAA для астронавтів.

Акторка Олівія Вайлд назвала політ безглуздим шоу, яке нічого не змінює для людства, а модель Емілі Ратаковскі – "огидною пародією". І хоча Перрі намагалася надати подорожі глибокого сенсу, аудиторія побачила в цьому лише поверхневий і нещирий трюк.

Усе це привело до того, що навіть попри особисті емоції від польоту, Кеті Перрі наразі відчуває жаль через свою участь у цій події. Вона не заперечує, що подорож змінила її як людину, але визнає: перетворення цього досвіду на публічне шоу було помилкою, кажуть інсайдери.