Компания Apple была оштрафована за запрет разработчикам приложений добавлять в App Store ссылки на сторонние сайты, которые предлагают альтернативные способы оплаты и подписки, информирует 24 Канал.

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Как отмечает Европейская комиссия, такая практика нарушает положения DMA, которые направлены на защиту свободы выбора потребителей в Европе. При определении размера штрафа учитывались серьезность и продолжительность нарушения. Apple также обязана снять ограничения на использование ссылок и продвижение сторонних платежных сервисов.

Meta получила штраф за модель рекламы "плати или соглашайся", согласно которой пользователи Facebook и Instagram в ЕС должны или платить за отказ от рекламы, или соглашаться на обработку персональных данных, отмечает NYT.

Еврокомиссия признала, что такая практика ограничивает свободу выбора европейских пользователей. Несмотря на то, что Meta предлагала пользователям, которые отказались, вариант с менее персонализированной рекламой, комиссия назвала эти меры недостаточными. В марте Meta заявила в отчете о соответствии DMA, что получает требования, которые выходят за рамки закона.

Справка! Закон о цифровых рынках вступил в силу в мае 2023 года и имеет целью ограничение антиконкурентного поведения в цифровом пространстве ЕС.

Преимущественно американские компании, признаны "вратарями" по этому закону – Apple, Meta, Alphabet, Amazon, ByteDance и Microsoft – должны соблюдать ряд требований по прозрачности и открытости своих платформ. Требования касаются ключевых цифровых сервисов, в частности магазинов приложений, поисковых систем и социальных сетей. Нарушение DMA может наказываться штрафами до 10% мирового годового дохода, а в случае повторных нарушений – до 20%.

Реакция Apple

Apple в своем заявлении утверждает, что внедрение необходимых изменений для соответствия DMA требовало сотен тысяч часов инженерной работы. Представитель компании отметил, что Apple реализовала десятки обновлений, которых пользователи не запрашивали, и была вынуждена бесплатно раскрыть свои технологические решения, что, по ее словам, негативно повлияло на конфиденциальность, безопасность и качество продуктов. Apple обвиняет регулятора в предвзятом подходе и планирует обжаловать решение.

Реакция Meta

Meta в ответ заявила, что действия регулятора фактически внедряют новый тариф, что приумножает расходы компании и заставляет ее изменить бизнес-модель. Главный лоббист Meta и директор по глобальным вопросам Джоэл Каплан отметил, что ограничение персонализированной рекламы вредит не только Meta, но и европейским компаниям, которые используют эти механизмы для продвижения своих товаров и услуг.

Он также отметил, что к американским компаниям применяются другие требования, чем к европейским и даже китайским.

Напомним, что среди прочего в США начали судебное разбирательство против Meta. Компанию обвиняют в создании незаконной монополии и пытаются отменить приобретение Instagram и WhatsApp.

Расследование против Apple и Meta было начато Европейской комиссией в марте 2024 года. Одновременно были объявлены подобные действия против Alphabet – материнской компании Google, которую подозревают в приоритетном показе собственных сервисов в результатах поиска и использовании антиконкурентных практик.