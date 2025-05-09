Площадка будет получать 150 МВт от Memphis Light, Gas and Water (MLGW) и Tennessee Valley Authority (TVA), а еще столько же – от аккумуляторов Tesla Megapack, которые будут служить резервным источником питания в случае отключения электроэнергии или во время пиковых нагрузок, информирует 24 Канал.

Смотрите также Илон Маск теперь имеет собственный город в Техасе: космическая база Starbase получила официальный статус

Кластер искусственного интеллекта Илона Маска начал работу в июле прошлого года со 100 тысячами ускорителей Nvidia H100; оборудование было установлено на площадке за 19 дней, хотя при обычных обстоятельствах это бы заняло четыре года, как тогда отмечал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Из-за высокой скорости развертывания пришлось прибегнуть к некоторым техническим хитростям – в частности, запустить систему без подключения к электросети: на площадке установили газотурбинные генераторы. Изначально сообщалось о 14 таких генераторов мощностью 2,5 МВт каждый, однако местные жители говорили о наличии более 35 единиц.

Завершение первой фазы проекта означает, что суперкомпьютер теперь может полностью работать на энергии, которую поставляет TVA. При этом около 60% этой энергии генерируется из возобновляемых источников – гидроэнергетики, солнечных и ветровых электростанций, а также атомных электростанций. Это позволило xAI отключить примерно половину генераторов, временно обеспечивавших работу Colossus.

В то же время остальные генераторы будут продолжать работать до запуска второй подстанции на 150 МВт, запланированного на эту осень. Общая мощность кластера составит 300 МВт – этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией около 300 тысяч домохозяйств. В TVA заверили, что смогут выполнить свои обязательства без влияния на других клиентов.

Первые 100 тысяч ускорителей Nvidia H100 были введены в эксплуатацию на Colossus в июле 2024 года, а в феврале их количество выросло до 200 тысяч. Маск планирует увеличить количество ускорителей до миллиона в долгосрочной перспективе.

Для этого объект потребует значительно большей мощности, и пока остается неизвестным, сможет ли TVA обеспечить такие объемы без перебоев для местного населения.

А тем временем Meta отправила свой ИИ в космос, где он будет работать без интернета. Space Llama работает автономно, используя технологии Booz Allen, HPE и NVIDIA. Эксперимент призван повысить независимость космических миссий от земных серверов, уменьшая задержки и повышая безопасность.