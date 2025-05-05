Согласно данным избирательной комиссии округа, 212 человек поддержали присоединение Бока-Чика к новообразованному городу Starbase, 6 высказались против, информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Были также утверждены первые муниципальные чиновники – все трое являются действующими или бывшими работниками SpaceX и избраны без конкуренции. Первым мэром Starbase станет вице-президент SpaceX Бобби Педен.

Интересно, что из 283 зарегистрированных избирателей большинство составляют сотрудники SpaceX. Многие из них воспользовались возможностью проголосовать досрочно. Новый город площадью 3,9 км² будет иметь полномочия в сфере градостроительства, налогообложения и управления инфраструктурой.

Впрочем, инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди жителей близлежащих районов. Критики обвиняют компанию во вреде окружающей среде и ограничении доступа к природным территориям.



Starbase и окрестности / Фото primalnebula

Интересные факты о Starbase

Район Бока-Чика длительное время оставался малонаселенным, пока в 2012 году SpaceX не начала скупать здесь землю. Сегодня здесь проживает около 500 человек, в основном работников компании.

В городе расположены многоквартирные дома, штаб-квартира SpaceX, резиденция Илона Маска.

Здесь установлен бюст миллиардера и даже существует улица с названием Memes Street.

Новый муниципалитет получит статус города типа C и сможет обслуживать до 5000 жителей. Несмотря на это, Starbase будет иметь полномочия вводить местные налоги, закрывать дороги и ограничивать доступ к пляжу Бока-Чика и одноименного государственного парка во время запусков ракет или других событий. Ранее эти функции выполняли чиновники округа Кэмерон.

Результаты голосования могут привести к конфликту интересов между правительством округа и новым городом. Судья округа Кэмерон Эдди Тревино выступает против принятия законопроекта, который позволил бы власти Starbase контролировать доступ к пляжу.

Между тем в SpaceX планируют увеличить количество запусков с 5 до 25 в год, что может привести к более частому ограничению доступа к побережью.