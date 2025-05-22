На странице Tesla в X появились видео с роботами, которые подметают мусор щеткой и совком, пользуются пылесосом и вытирают поверхности, информирует 24 Канал.

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Компания сопроводила видео подписью – "На самом деле я не только танцую целый день", ссылаясь на прошлый ролик в котором Optimus показал энергичный танец.

В видео робот также готовит еду на газовой плите, перемешивая ингредиенты в кастрюле лопаткой. Все это демонстрирует потенциал Optimus как домашнего помощника будущего.

Как обучаются роботы Optimus

Руководитель команды разработчиков Optimus Милан Ковач рассказал в X, что обучают роботов с помощью открытых видео. Речь идет об обучении через нейросети, которые обрабатывают видео, снятые людьми от первого лица. Это значительно ускоряет процесс, ведь раньше для каждого действия нужен был оператор с набором сенсоров и камер, которого робот должен был копировать.

Следующим этапом станет внедрение обучения с подкреплением, где робот самостоятельно будет учиться выполнять задачи методом проб и ошибок. Для ускорения учебного процесса планируют использовать также моделирование, что позволяет тренировать искусственный интеллект даже без физического робота.

Илон Маск заявил, что в будущем производство роботов может стать для Tesla важнее выпуска электромобилей. Один из роботов Optimus должен отправиться на Марс уже в конце следующего года на борту ракеты Starship, которую создает еще одна компания Маска – SpaceX.